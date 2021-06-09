تطبيق جديد يكتشف المراحل الأولى للاكتئاب من نبرة الصوت

كشف باحثون في جامعة ماريلاند عن أنهم يخططون لإنشاء تطبيق هاتف ذكي يكتشف ما إذا كان شخص ما مكتئبًا أم لا وذلك بناءً على التغييرات في صوته.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تنسيق الكلام يتغير عندما يصاب الشخص بالاكتئاب، فلا يستطيع الأشخاص المصابون بالاكتئاب التفكير بالسرعة، كما أن معدل تحدثهم يتباطأ مع فترات توقف أطول وأطول مما لو لم يكونوا مصابين بالاكتئاب، كما يقول العلماء.

ويمكن أن يساعد تطبيق اكتشاف الصوت الذي يستخدم التعلم العميق - وهو نوع من التعلم الآلي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية - في اكتشاف مثل هذه السمات والتي غالبًا ما تكون دقيقة.

كما يمكن أن يوصي معالجو الصحة العقلية بالتطبيق لمرضاهم، الذين يرسلون تحديثات بالفيديو والصوت عن مزاجهم في المنزل، والتي ستقيمها التكنولوجيا بعد ذلك.

ووفقا للفريق البحثي، فان هذا من شأنه أن يساعد المرضى ومن حولهم على البقاء على اطلاع حول التغييرات التي قد تهدد الحياة في صحتهم العقلية.

وأكد الفريق أن التعلم العميق هو شكل من أشكال التعلم الآلي يهتم بالخوارزميات، كما انه مجال مستوحى من الدماغ البشري ويركز على بناء شبكات عصبية اصطناعية.

وتم تشكيله في الأصل على أساس محاكاة الدماغ وللسماح لخوارزميات التعلم أن تصبح أفضل وأسهل في الاستخدام.

وتصبح معالجة كميات هائلة من البيانات المعقدة أسهل بكثير وتسمح للخبراء بالثقة في الخوارزميات لاستخلاص استنتاجات دقيقة بناءً على المعايير التي حددها الخبراء.

ويقود المشروع كارول إسبي ويلسون، أستاذة الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة ماريلاند.

وخلال الاجتماع الـ 180 للجمعية الصوتية الأمريكية، الذي سيعقد تقريبًا في الفترة من 8 إلى 10 يونيو، يناقش البروفيسور إسبي ويلسون كيف تنعكس حالة الصحة العقلية للشخص في تنسيق إيماءات الكلام.

ووفقا للصحيفة، فان التطبيق الذي لم يذكر اسمه بعد - والذي لا يزال في مراحل التخطيط الأولي - سيوصي به المعالجون المرضى للمساعدة في مراقبتهم بين جلسات العلاج.

وقال البروفيسور إيسبي ويلسون: "من الناحية المثالية ، سيعطي المعالجون التطبيق للمرضى الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب الرئيسي عندما يكونون في حالة هدوء أو يعانون فقط من الاكتئاب الخفيف".

وتابع: "الهدف هو تنبيه المعالج إذا كان المريض بحاجة إلى أن تتم معاينته حتى لا يصاب بالاكتئاب الشديد وربما يقرر الانتحار."

وسيقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى التطبيق على هاتفه الذكي، والذي سيطرح بعد ذلك بعض الأسئلة الأساسية حول ما كان يشعر به جسديًا وعاطفيًا في الأسبوع الماضي.