انطلاق باصات «أتوبيس العاصمة» بالجيزة و6 أكتوبر.. تعرف على خطوط السير

انطلقت للمرة الأولى باصات "أتوبيس العاصمة " في شوارع الجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد؛ لنقل الركاب للعاصمة الإدارية.

بأتي ذلك فى إطار الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبى لمنظومة النقل الجماعى لنقل الركاب والعاملين من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتحت إشراف جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل، وتزامنا مع جهود الدولة لتنفيذ خطة الانتقال الحكومى والربط البرى بتوفير وسائل مواصلات مريحة وآمنة وعصرية.

وأعلن المهندس محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة "ستار لاين" للنقل صاحبة العلامة التجارية "أتوبيس العاصمة"، الانتهاء من تجهيز الدفعة الأولى من أسطول الخدمة المقرر تشغيله فى عدد من خطوط محافظة الجيزة بواقع "60 ميدى باص" على أن يتم الدفع بباقى الدفعات مع التشغيل الرسمى خلال الفترة القادمة.

وأكد المهندس محمد يوسف أن الأتوبيسات تتميز بأنها مكيفة الهواء وبها إنترنت مجاني «واي فاي» وشاشة لعرض المسارات والمحطات التالية وGps بجانب إذاعة صوتية باسم المحطة داخل الأتوبيس وماكينات دفع إليكترونى، كما أن كل أتوبيس مراقب داخليا بكاميرات مراقبة وعداد أوتوماتيكي لحصر عدد الركاب بالسيارة، ومزودة بمخرج USB لشحن الهواتف أسفل كل مقعد، وذلك مقابل تعريفة ركوب تنافسية بأسعارالسوق تشمل التأمين على الراكب مع كبرى شركات التأمين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة "أتوبيس العاصمة"، أنه تم ضخ الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية وتجهيز الجراجات وتدريب السائقين والموظفين والاهتمام بالتقنيات الحديثة للدفع والتحصيل الإلكتروني بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا المحلية والدولية، كما أن الشركة تسعى جاهدة للتحول الرقمي بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتنفيذ شبكة نقل عام طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام، موضحا أن المواطن هو الأساس لنجاح منظومة النقل الذكية وأن الشركة بصدد إطلاق حزمة من الخدمات الإليكترونية مثل الكارت الذكى مسبوق الدفع، كذلك كروت الاشتراكات المخفضة وغيرها قريبا.

وقال إن الشركة نفذت للمرة الاولى أكثر من بروفة هذا الأسبوع لسير الأتوبيسات فى شوارع محافظتي الجيزة والقاهرة وسط ترحيب كبير من المواطنين، بدأت من الساحة الرئيسية لأسطول الأتوبيسات بشارع الهرم مرورا بكوبرى عباس والمنيل ثم شارع صلاح سالم فشارع النصر وطريق السويس الصحراوى حتى قلب العاصمة الإدارية فى الحى الحكومي، مشيرا إلى أن الأتوبيسات جاهزة للتشغيل قبل التجريبى الأسبوع القادم.

وأكد يوسف تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الصارمة في كل أتوبيساتها من خلال التعقيم واتخاذ الإجراءات الوقائية مع نشر الوعي بتقليل الاعتماد على النقود والاتجاه إلى المعاملات الإلكترونية والتحول الرقمي لدعم الشمول المالي.

وحول تفاصيل خطوط السير والمسارات للعلامة التجارية "أتوبيس العاصمة"، أوضح المهندس محمد يوسف أن الخطوط تشمل 7 مواقع رئيسية تغطي الجيزة ومدينتى السادس من أكتوبر والشيخ زايد وهي كالآتي:

1- خط الرماية ونقطة انطلاقه من المريوطية - ميدان الرماية -محطة مشعل - امتداد شارع الهرم - نفق الهرم - شارع البحر الأعظم - المنيب ثم العاصمة الإدارية.

2- خط 6 أكتوبر ونقطة انطلاقه من ميدان الحصرى - جهاز 6 أكتوبر - مجلس أمناء 6 أكتوبر - فرنيتشر مول - هايبر وان - الطريق الدائري - طريق العين السخنة - الإقليمى ثم العاصمة الإدارية.

3- خط الشيخ زايد ونقطة انطلاقه من موقف هايبر وان - ميدان جهينة - مول مصر - سوق الجملة - جولف دريم - الفردوس - حدائق الأهرام - المنصورية - الدائري - طريق السخنة ثم الإقليمي فالعاصمة.

4- خط الجيزة ونقطة انطلاقه من ميدان الجيزة - جامعة القاهرة - قصر العيني - مجرى العيون - السيدة عائشة - الدويقة - نادى السكة - طريق السويس - ثم الدائري الإقليمي فالعاصمة.

5- خط بولاق الدكرور ونقطة انطلاقة من موقف بولاق - محطة مقار - شارع التحرير - ميدان عبدالمنعم رياض - شارع رمسيس - غمرة - عباسية - امتداد رمسيس - نادى السكة - طريق النصر - النادى الأهلى- ك ٤.٥ - طريق السويس ثم الإقليمي فالعاصمة.

6- خط ميدان لبنان ونقطة انطلاقه من أحمد عرابى - ميدان سفنكس - كوبرى ٢٦ يوليو - الزمالك - ماسبيرو - عبد المنعم رياض - شارع رمسيس - غمرة - العباسية - امتداد رمسيس - نادى السكة - طريق النصر - النادى الأهلى - ك ٤.٥ - طريق السويس - الإقليمي فالعاصمة الإدارية.