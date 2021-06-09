الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السبت.. حفل ريسيتال لـ منال محيي الدين وحسام شحاتة بالمانسترلي

حسام شحاتة ومنال
حسام شحاتة ومنال محيي الدين

يقيم المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي بالمنيل، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء السبت القادم 12 يونيو حفل ريسيتال لآلتي الفيولينة والهارب للفنانين: منال محيي الدين وحسام شحاتة.

يتضمن برنامج الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية العالمية لكبار الموسيقيين منها: "سوناتا من مصنف (صول) الصغير" من أعمال جيتانو دونيزيتي، "تاييس" لماسينيه، سوناتا في مصنف (دو) صغير لسبور، "كنتابيل وتنويعات على فانتازيا موسى" لنيكولو بجانيني، فلامينجو الباروك لصولو آلة الهارب من أعمال ديبورا هينسون و السوناتا الثانية لصولو الفيولينة للملحن البلجيكى يوجين ايساييه.

وتختتم فقرات الحفل بمقطوعة "فانتازيا كارمن" من أعمال بيزيه – بورن.

بدأت "منال محيي الدين" العزف على آلة الهارب في سن العاشرة من عمرها، وأصبحت أول عازفة هارب منفرد مصرية في أوركسترا القاهرة السيمفوني، ونجحت في تحقيق الجماهيرية لهذه الآلة غير المألوفة، لتصبح اسماً لامعاً وأستاذة لها بالكونسيرفتوار.. كما حصل "حسام شحاتة" على جائزة الدولة التشجيعية للفنون عام 2015.  

صندوق التنمية الثقافية 

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.. كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التي أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.

ريستيال منال محيي الدين الهارب قصر المانسترلي التنمية الثقافية

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