الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جنات تكشف سر تسمية ابنتها على اسمها

جنات
جنات

كشفت الفنانة المغرلبية جنات عن سرتسمية أبنائها جميعاً بداية أول حرف من اسمهم بالـ "ج"، حيث قالت: "زوجي قبل مجئ أول مولود قالي لو جت بنت هنسميها على أاسمك قولتله ماشي عدتهوله وقعدنا فترة طويلة متلخبطين لحد ما طلعنا عليها اسم دلع جولي". 

 

وأضافت جنات خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج عين أونلاين: "دلع بنتي جولي لكن أنا مفيش حد بيدلعني اسمي مالوش دلع بيتنطق جنات على طول من الكل في مصر والمغرب مع اختلاف اللهجات بس حبيت اسمي بالمصري أكتر واتعودت عليه لأني عايشه في مصر أكتر". 

 

وأكدت جنات في حديثها عن علاقاتها بالأبراج :"مش بفهم بالأبراج بس أنا برج الجدي وفيه صفات زيأانه حنون وطيب وكريم ومش بتاع مشاكل وفي المحظورات بهذا البرج أتقي الشر الحليم إذا غضب وأنا بدي فرص كتير أوي في حياتي لحد ما اللي قدامي يحس أني طيبة وغلبانة خالص وبعدين أقلب عليى الوش التاني، وأنا رومانسية جداً لأني وقعت في الحب خلاص مبعرفش أخبي ده".

 

وعن الهداية الذي تحبها قالت: "لا يوجد لدي حب لنوعية هدايا معينة وبسيبها حسب ظروف زوجي وأمكانياتي فلو مثلا زوجي بسيط وشعرت أن بذل مجهود عشان يجيب وردة هكون مبسوطة لكن لو ظروفه كويسه ولاقيته جايب وردة هزعل طبعا". 

 

وفي نهاية حديثها مع “عين” أونلاين قالت جنات/ “كان لازم أطرح ألبومي لأنه كان قرب يقدم عشان بقاله سنه منتهي تماماً فكان لازم ينزل عشان تعبت فيه والمزيكا بتطور بسرعه، واختياري لأغنية هيد الألبوم "أنا في انتظارك” وهي أغنية شهيرة للسيدة ام كلثوم وكنت بحبها وغنيتها وأنا صغيرة عندي 3 سنين وعجبتني الأغنية عشان كلماتها ومفرداتها جديدة". 

الفنانة جنات ألبوم أنا في انتظارك عين اون لاين شيرين سليمان بنت جنات

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