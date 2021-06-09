دار ليان تهدى مشروعها الثقافي إلى روح سمير غانم في معرض الكتاب

قامت دار ليان للنشر والتوزيع بإهداء مشروعها الثقافي، إلى روح صانع البهجة سمير غانم والذى رحل عن عالمنا هذا العام وترك رحيله صدمة كبيرة فى قلوب المصريين، وذلك فى لفتة طيبة منها.

وجاء نص الإهداء كالتالي، "تربينا على ضحكاتك الحلوة وتزينت حياتنا وأصبحت أفضل بوجودك بيننا، عشت دائمًا فى قلوب الجميع ولم يختلف حولك اثنان، مصر فى غيابك تحولت إلى سرداق كبير، وهذا ما تجلى بعد رحيلك في أكبر مظاهرة حب رأيتها في حياتي، و نتشرف بإهداء هذا المشروع التنويري إلى روحك الطيبة صدقةً جارية،

اعترافًا منا بدورك العظيم فى صناعة البهجة التي غمرت بها حياتنا يا ملك البهجة".

- نجم لا يختلف عليه اثنين



وقال الناشر فتحي المزين المدير التنفيذي للدار، سمير غانم نجم رجل لا يختلف عليه اثنان وفنان عظيم أمتعنا طوال عقود وجعلنا حياتنا أفضل وصنع قيمة حقيقية لمفهوم صناعة البهجة وبدورنا يجب أن نكرم اسمه ونكرم بناته ونساعدهن فى تلك المحنة بهذا التكريم البسيط خاصة إنهن فى ماراثون حقيقى وصعب لدعم والدتهن المريضة حالياً ، خاصة إننا نراهم وكذلك كل المصريين أسرة مصرية أصيلة تقدم كل ما تستطيع فى سبيل إسعاد المصريين .

- مشروع دار ليان



ويذكر أن مشروع دار ليان من 2017 وحتى 2021 يتمحور حول طباعة عشرة آلاف نسخة من عبقريات العقاد، وغيرها من الكتب الهامة وبيعها بسعر أقل من التكلفة لتشجيع القراء الشباب وخاصة الطلبة

وأضاف لذلك وضعنا صورة سمير غانم مع إهداء خاص فى ظهر أغلفة الكتب التى نعيد طباعتها لكبار الكتاب مثل العقاد وطه حسين، ولقد نفذنا هذا المشروع أربعة مرات والدورة القادمة هى الدورة الخامسة بمعرض القاهرة للكتاب يونيو 2021 بالإضافة الى طبع الفين نسخة من كتاب عبقرية محمد للعقاد وتوزيعه بالمجان لنشر الفهم الصحيح للسيرة النبوية الشريفة وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهراً فى كل أيام معرض القاهرة للكتاب بجوار توزيع 500 نسخة بالمجان من العديد من الروايات والكتب المختلفة من تبرعات السادة الكتاب الداعمين لهذا المشروع الثقافى إيمانا من الجميع بأن المكان الصحيح للكتاب هو مكتبة القارئ العزيز .