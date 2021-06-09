دار ليان تهدى مشروعها الثقافي إلى روح سمير غانم في معرض الكتاب
قامت دار ليان للنشر والتوزيع بإهداء مشروعها الثقافي، إلى روح صانع البهجة سمير غانم والذى رحل عن عالمنا هذا العام وترك رحيله صدمة كبيرة فى قلوب المصريين، وذلك فى لفتة طيبة منها.
وجاء نص الإهداء كالتالي، "تربينا على ضحكاتك الحلوة وتزينت حياتنا وأصبحت أفضل بوجودك بيننا، عشت دائمًا فى قلوب الجميع ولم يختلف حولك اثنان، مصر فى غيابك تحولت إلى سرداق كبير، وهذا ما تجلى بعد رحيلك في أكبر مظاهرة حب رأيتها في حياتي، و نتشرف بإهداء هذا المشروع التنويري إلى روحك الطيبة صدقةً جارية،
اعترافًا منا بدورك العظيم فى صناعة البهجة التي غمرت بها حياتنا يا ملك البهجة".
- نجم لا يختلف عليه اثنين
وقال الناشر فتحي المزين المدير التنفيذي للدار، سمير غانم نجم رجل لا يختلف عليه اثنان وفنان عظيم أمتعنا طوال عقود وجعلنا حياتنا أفضل وصنع قيمة حقيقية لمفهوم صناعة البهجة وبدورنا يجب أن نكرم اسمه ونكرم بناته ونساعدهن فى تلك المحنة بهذا التكريم البسيط خاصة إنهن فى ماراثون حقيقى وصعب لدعم والدتهن المريضة حالياً ، خاصة إننا نراهم وكذلك كل المصريين أسرة مصرية أصيلة تقدم كل ما تستطيع فى سبيل إسعاد المصريين .
- مشروع دار ليان
ويذكر أن مشروع دار ليان من 2017 وحتى 2021 يتمحور حول طباعة عشرة آلاف نسخة من عبقريات العقاد، وغيرها من الكتب الهامة وبيعها بسعر أقل من التكلفة لتشجيع القراء الشباب وخاصة الطلبة
وأضاف لذلك وضعنا صورة سمير غانم مع إهداء خاص فى ظهر أغلفة الكتب التى نعيد طباعتها لكبار الكتاب مثل العقاد وطه حسين، ولقد نفذنا هذا المشروع أربعة مرات والدورة القادمة هى الدورة الخامسة بمعرض القاهرة للكتاب يونيو 2021 بالإضافة الى طبع الفين نسخة من كتاب عبقرية محمد للعقاد وتوزيعه بالمجان لنشر الفهم الصحيح للسيرة النبوية الشريفة وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهراً فى كل أيام معرض القاهرة للكتاب بجوار توزيع 500 نسخة بالمجان من العديد من الروايات والكتب المختلفة من تبرعات السادة الكتاب الداعمين لهذا المشروع الثقافى إيمانا من الجميع بأن المكان الصحيح للكتاب هو مكتبة القارئ العزيز .