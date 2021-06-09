الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الطاقة العالمي»: الصين من أكبر 10 دول تستثمر في الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

كشف تقرير صادر عن مركز الطاقة العالمي عن حجم المنافسة العالمية بين الدول العشرة الأولي في استثمارات الطاقة المتجددة عالميًا، إذ يشر التقرير إلى تفوق الاقتصادات النامية والصاعدة على البلدان المتقدمة في استثمارات الطاقة المتجددة للعام الخامس على التوالي منذ 2016 حتي 2020.

وأكد التقرير أن حجم استثمارات الصين مثلت 54٪ من الإجمالي في 2019، وذلك راجع إلى حد كبير إلى الصين وبلغ إجمالي الاستثمار في البلدان النامية (بما في ذلك الصين والهند) 152. 2 مليار دولار أمريكي لهذا العام ، بانخفاض طفيف عن عام 2018، على الرغم من انخفاض الاستثمار في الطاقة المتجددة في كل من الصين والهند ، فقد ارتفع خارج هذين البلدين بنسبة 17٪ في البلدان النامية إلى سجل 59.5 مليار دولار.

أشار التقرير إلى ارتفع الاستثمار في الطاقة المتجددة في البلدان المتقدمة 2 كمجموعة بنسبة 2٪ في عام 2019. وقد تمت موازنة الزيادات الحادة في هولندا وبولندا وإسبانيا والولايات المتحدة من خلال الانخفاضات في أستراليا وبلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة.

أكد مركز الطاقة العالمي في تقريره أن الصين واصلت استحواذها على الحصة الأكبر من الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة (باستثناء الطاقة الكهرومائية الأكبر من 50 ميجاوات) بنسبة 30٪، تليها الولايات المتحدة (20٪) وأوروبا (19٪) وآسيا-أوقيانوسيا (باستثناء الصين). والهند 16٪). استحوذت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على 5٪ والأمريكتين (باستثناء البرازيل والولايات المتحدة) 4٪ والهند 3٪ والبرازيل 2٪.

الطاقة العالمي أكبر 10 دول استثمارات الطاقة المتجددة الصين

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