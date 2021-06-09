في موسمه الجديد.. مسرح قصور الثقافة يجوب محافظات مصر

تجوب العشرات من العروض المسرحية، للموسم المسرحي الجديد بالهيئة العامة لقصور الثقافة، نجوع وقرى ومحافظات مصر، لنشر المعرفة، والتصدي للأفكار الظلامية ونشر التنوير، ورفع الذائقة الفنية لدى أبناء الوطن.

وقدمت فرقة مكتبة الشطب العرض المسرحى "غنوة الليل والسكين" من تأليف متولى حامد، أشعار يحيى سمير، ألحان بهاء صبحي، مساعد مخرج أحمد كمال، مخرج منفذ علي عبد الجواد، تصميم دعايا يوسف حجاج، سينوغرافيا وائل بكري وإخراج إيهاب زكريا، ويستمر حتى ١٠يونيو الجارى.

ويتناول العرض أحد السير الذاتية من التراث الشعبي، حيث يقدم قصة "شفيقة ومتولي"، تمثيل كريم عصام، أحمد كمال عبدالصبور، على عبد الجواد، حسام الدين حسن، إيمان نوبي، حبيبة زكريا، آية عبد الهادى، أمنية حسن، جمال عبد الحميد، محمد حمدي، ويقدمن دور "النائحات" ولاء عماد وابتسام أحمد، وفي دور "المجموعة' الممثلين محمد فراج، عمرو على عبد المالك عبد الله، حسين مصطفى.

بينما اختتمت فرقة قصر ثقافة السويس المسرحية العرض المسرحي، "السقف" والذي استمر لمدة أسبوع أونلاين، بحضور لجنة مشاهدة، دارت أحداث العرض داخل منزل مصري أصيل وقديم، ومع تساقط سقف المنزل رويداً رويداً، مشكلاً خطورة على من كل ما في البيت من بنات وبنين وأب وأم محاولين رفع السقف دون جدوى، العرض معد عن قصة قصيرة للكاتب فؤاد قنديل، ديكور مى زهدى، موسيقي محمد البغدادى، مخرج منفذ عادل أمين، وأداء فرقة قصر السويس، والإخراج للمخرج. سعيد سليمان.

وتستعد فرقة السويس القومية المسرحية لبدء عروضها على مسرح قصر ثقافة السويس أونلاين بعرض مسرحية "ظلال" تأليف وأخراج خالد توفيق، مساعد مخرج عبد الرحمن أبو كارما، مخرج منفذ، محمود عثمان، موسيقي وألحان عادل عثمان، أشعار ميشيل منير، تعبير حركي كريم طارق مدبولي، وذلك بدءً من ١٥ حتي ٢٤ يونيو الجارى، حيث يدور العرض حول مجموعة من الناس يعيشون في قبو معتم، ومن خلال جدلية الضوء والظل يتم استعراض حالات إجتماعية وإنسانية مختلفة، والجميع يكون في حالة إنتظار للنور الذي سيأتي لمحو كل هذا الظلال، "ظلال" تأليف وإخراج. خالد توفيق.

وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم عروض مسرحية لنشر الوعى الثقافى للمواطن ومشروع المواجهة والتجوال، افتتح العرض المسرحى "ولاد البلد" من إنتاج البيت الفنى للمسرح بقصر ثقافة شلاتين، ويستمر حتى ١٤ يونيو الجارى بمدينتى حلايب وشلاتين بمثلث الجنوب، يتناول العرض قضايا عديدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي.

وقدمت فرقة قصر روض الفرج المسرحية عرض بعنوان "برلمان الستات" تأليف اريسوفان، ديكور وملابس ناصر عبد الحافظ، موسيقى وألحان وائل عوض، أشعار فوزى المليجى، استعراضات العربي محمد، ومن إخراج حسن يوسف، وبطولة أيمن صلاح، وليد السويفي، مصطفى محمد، مايكل ماهر، داليا كمال، تدور أحداث العرض حول الصراع بين الرجل والمرأة على السلطة منذ قديم الأزل، وتمرد المرأة على الحكم وتحكم الرجل وينتهي الصراع بأنه لابد من تكاتف الرجل والمرأة معا من اجل مجتمع مثالي، يستمر العرض حتى ١٢ يونيو الجاري، فى تمام السابعة مساءا.

واستقبل مسرح قصر ثقافة دسوق العرض المسرحي "ذات العيون الساحرة " تأليف إنريكى خاردييل بونثيلا، إخراج عمرو الرفاعي، أشعار أحمد عمارة ، عمرو الرفاعي، غناء أسامة رشاد، هالة أبو الفتوح، رولا رضا، تنفيذ ديكور أحمد طاهر، أحمد اللقاني، إكسسوارات محمود الحويط، وعمرو وحيد، إضاءة محمد العرجاوي، ماكياج سها إبراهيم، مؤثرات بصرية أنس شرف، إدارة مسرح أحمد محمدي، مخرج مساعد محمد عطية.

وتدور فكرة العرض حول شخص اعتاد اللعب بالنساء ومواعدتهم ولكن يقع في حب فتاة اسمها إلينا، والتي ترفض ما يفعله وتهرب وتتركه وفي هذه الأثناء يظهر أحد الأثرياء، ويطلب من سيرخيو إيقاع أحد الفتيات حتى لا تتزوج من عمه ويتسنى له اخذ الإرث، وتكون هذه الفتاة هي إلينا، وتنقلب الأحداث رأسا على عقب في حياة الدونجوان حتى يتزوج إلينا، العرض تمثيل فرقة دسوق المسرحية وجهم شوقي الماظ، نيفين المرشدي، دينا البيطار، أيمن عباس، سها إبراهيم، نورا عبد الحافظ، محمد هيكل، رشا إسماعيل، محمود الحويط، محمد مسعد، عمرو وحيد، علا شنح، هند شعبان، نادية محمد.

وشهد مسرح قصر ثقافة الزقازيق، العرض المسرحي "حق اللجوء العاطفي" إخراج رحاب مهداوي، تأليف محمد الشربيني عن كتابات د. عزة بدر، تنفيذ ديكور أحمد كارم على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، يتحدث العرض عن أحلام الفتيات الشابات ومدى المعاناة التي تعيشها لكي تستطيع تحقيق أحلامها وتواجه العديد من المصاعب التي أصبحت بالفعل صعوبات مجتمعية يواجهها المجتمع تحكيها المخرجة أثناء انتظارها وركوبها أتوبيس 32.

كما قدم العرض المسرحي "المرآة السوداء" تأليف وإخراج آلاء فتحي، إضاءة عمر وفيق، موسيقى حسام حسن وهايدى إبراهيم، أزياء حسام عبد الحميد، ديكور أحمد كارم، مخرج مساعد نرمين زكريا، مخرج منفذ هايدى إبراهيم، وتمثيل أمنية عبد المنعم، أحمد محمد، أحمد عاصي، نرمين زكريا، أحمد مجدى، هايدى إبراهيم، أحمد إيهاب، أحمد أسامة، حسام حسن، سلمى هاني، عبد الرحمن شلبي، ويقدم العمل معاناة المريض النفسي في مجتمعنا، ويدور النص في غرفة تحقيق بين ماكس المصاب بالفصام والمتهم بخمسة جرائم قتل، والطبيب والشرطي، ومع مرور الأحداث تحكي المسرحية معاناة ماكس مع أمه وحبيبته ايزابيل وصديقه مارك وعمه جورج وماريا مربية دار الأيتام، والمعاناة الأكبر مع ميليسا الشخصية الخيالية التي خلقها ماكس من أجل أن ينتقم من كل من آذاه فيه حياته.

وافتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة عروض نوادي المسرح الذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصر ثقافة الزقازيق، حيث أقيم العرض المسرحي "ليلة زفاف" تأليف أحمد سمير، إخراج أحمد أشرف، ديكور محمود بهجت، إضاءة عمر وفيق، بطولة مصطفى الكراني، ماجي طه، أحمد أسامه، محمد أيمن، خلود السقا، بحضور مدير عام فرع ثقافة الشرقية ومدير قصر ثقافة الزقازيق ولجنة التحكيم.

يناقش العرض الصراع الأبدي بين إبليس وبني آدم تحت قبة فندق علي طراز قديم، فيلاعب إبليس شخصين في ليلة زفافهما بطرق مختلفة، ولكن السؤال مطروح هنا أين هو إبليس هل هو بجانبنا ولكننا لا نراه أم فوقنا فيرانا ونحن لا ننظر بالاتجاه نحوه أم تطور إبليس وبدأ يراقبنا من أعماقنا ويتحكم بداخلنا؟ هل إبليس بالداخل أم بالخارج ؟ إبليس متحكم بمصائرنا أم هو وسيلة ضعيفة والمتحكم الأول والأخير هو نحن؟، ويرى المخرج أن الدنيا ما هي إلا صراع أبدي بين أشياء كثيرة متناقضة مثل الخير والشر والحب والكره ودائما العكس سائد علي جميع المتناقضات،وأحيانا تكون الدنيا في نظر الأشخاص ما هي إلا مرحلة سعي وتكوين ذاكرة للاستفادة منها فيما بعد عن طريق بعض الخبرات ولكن يبقي الصراع الأبدي بين الإنسان وشيطانه وهو العدو الأول والأخير على تكوين هذه الذاكرة.

وأقيم بفرع ثقافة الدقهلية، العرض المسرحي "عين الحياة" لفرقة فلاحين المنصورة تأليف لينين الرملي وإخراج د. أيمن الشيوي، ألحان حسن ذكي، ديكور أدهم صبري، مخرج مساعد محمد عبد الجواد، مخرج منفذ صبري ناصف، وبطولة كريم سرور، عاطف السيد، مصطفي فتحي، تغريد محمد، ياسمين، أحمد فاروق، مخلص صالح، صبري ناصف، رجائي الجميل، ناصف، صلاح يس، أحمد يوسف، أحمد عوض، ويستمر العرض حتى 16 يونيه على خشبة مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة.

وتدور أحداث العرض حول تعرض مجموعة من المسافرين لمأزق التيه في الصحراء ليلتقوا بوحش يعرض عليهم قتل أحدهم فمنهم من ينقذ نفسه بالمال وأخر بسلطته ونفوذه وهكذا ليختاروا في النهاية دسوقي ذلك السائق الفقير والذي لا يخشى التضحية بنفسه كونه كان جنديا في الحرب، ولكن خوفه علي عائلته جعله يحجم عن الأمر، ليتفقوا على قتل العالم الوحيد بينهم ولكن الوحش يطالبهم بقتل رجل آخر وهنا يشعرون بالندم على فعلتهم وخضوعهم للوحش بقتل رجل العلم.