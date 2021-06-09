خارجية ودفاع النواب يستقبلون وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى

استقبل النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية واللواء أحمد العوضي القائم بأعمال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وفدا فرنسيا رفيع المستوى يضم فرانسوا دوما (رئيسة لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية)، وجويندال رويار (نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية)، والوفد المرافق لهما، وذلك للتباحث والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والعلاقات المصرية الفرنسية.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة فخري الفقي على موازنة مجلسي النواب والشيوخ للسنة المالية 2021/2022.

وتبلغ موازنة مجلس النواب المتوقعة للسنة المالية الجديدة 2021/2022 مليارا و471 مليونا و60 ألف جنيه، وذلك مقابل مليار و655 مليون جنيه في العام المالي الماضي، وتبلغ موازنة مجلس الشيوخ، 581 مليونا و104 آلاف جنيه.

وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من التقرير النهائي لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئة البرلمانية وعددها 52 موازنة تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة لتصويتها وإقرارها.

ويعقد مجلس النواب جلسات عامة الأسبوع المقبل وذلك لسرعة إنهاء الموازنة رغم أن البرلمان كان يتبادل انعقاد الجلسات أسبوعيا بين النواب والشيوخ وللمرة الأولى منذ فترة يعقد مجلس النواب جلساته العامة لأسبوعين متتاليين.

وتواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المحالة إليها والقضايا المتعلقة بأجندتها.

وتناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عددا من طلبات الإحاطة بشأن تجديد شبكات الصرف الصحي وتحسين شبكات مياه الشرب، وآخر بشأن بعض الشكاوى لانقطاع المياه المستمر في العديد من مناطق بولاق الدكرور، الجيزة.

بينما تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها، لنظر عدد من طلبات الإحاطة بشأن سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لبعض المناطق على مستوى الجمهورية وأخرى بشأن توفير أراض لإقامة محطات معالجة ورفع الصرف الصحى وما يتعلق باستكمال ما يرتبط بمشروعات الغاز الطبيعى، ومن بين تلك الطلبات نظر المطالبة تحويل مدينة فوة – محافظة كفرالشيخ إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية.