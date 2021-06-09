تأجيل محاكمة «سفاح الجيزة» في قضية «التزوير» لـ6 يوليو

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم قذافي.ف.ع، والمعروف إعلاميا ب"سفاح الجيزة"، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، لحضوره من محبسه، بعد اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين ميلاد بخيت بالامون، وعبد الغني محمد عطا الله، وسكرتير الجنايات حسن محمد حسن.

ترجع أحداث الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من إدارة الأموال العامة يفيد بقيام المتهم بالتزوير في عدد من المحررات الرسمية بمحافظة الإسكندرية.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة قيام المتهم قذافي.ف.ع، 41 سنة، محام، وأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية قام بالاشتراك مع شخص مجهول بطريق الاتفاق في تزوير كل من بطاقات رقم قومي باسم كل من "محمد.م.م" و"محمد.ن.إ" و"رضا.م.ع"، كما قام بتزوير كارنيهات صادرة من نقابة المهندسين باسم "رضا.م.ع" و"كريم.ع.ع" وقام بتزوير رخصة قيادة.

توثلت التحقيقات قيام المتهم بالتقدم إلى المجني عليها "م.م.م" 31 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة العجمي بطلب الزواج منها مقدما نفسه لها بأنه مهندس يعمل بشركة في المملكة العربية السعودية وأن والدته متوفيه وأشقائه مقيمين خارج البلاد وبعد مرور 3 أشهر من الخطوبة تزوجها ببطاقة رقم قومي مزورة مستعينا مجهول بانتحال صفة مأذون بمنطقة البيطاش وقام بايهامها بتوثيق عقد الزواج عن طريق إدخال الغش والتدليس عليها وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج بالتزوير والتدليس وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة "سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا بعد اتهامه بقتل المجني عليها ياسمين.ن.إ عمدا ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وأحمد محمود عوض، بحضور كلا من المستشارين عبد الله عطا الله سعد، وطارق عبد الكريم اعضاء نيابة المنتزة الكلية، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

وشهدت الجلسة حضور المتهم إلى قاعة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة مرتديا البدله الحمراء وتم ووضعه داخل قفص الاتهام في حراسة مشددة مستدير ظهرة الي الحضور، واثناء النطق بالحكم قام القاضي بالنداء عليه رفض المتهم بالقيام من مكانه ولا رفع يده وقام بالجلوس علي أرضية القفص، وعند الانتهاء أسرع المتهم الي النزول حجز المحكمة.

ومن جانبه قال علاء باشا، محامي المجني عليه، أن حكم الاعدام عادل لأخذ حق المجني عليها، مشيرا إلي أن أهل المجني عليها رفضوا حضور الجلسات لعدم الظهور إعلاميا.