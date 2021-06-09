الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير الفاتيكان وأسقف شمال الجيزة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية   اليوم سفير الفاتيكان بمصر- القاصد الرسولي نيكولا تيفينين الذي حضر لنقل تحيات البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والتهنئة بعيد القيامة المجيد ودار الحديث عن العلاقة الطيبة بين الكنيستين.

وفي السياق ذاته، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة بالمقر البابوي بالقاهرة وذلك لبحث أمور الخدمة.

جدير بالذكر أنه كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء، السيدة فرانسواز دوماس رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة بالبرلمان الفرنسي على رأس وفد برلماني، وبرفقتهم السفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولة التي يقوم بها الوفد البرلماني الفرنسي في مصر.

في سياق متصل، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني في 20 يونيو الجاري للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وقد أوصى به السيد المسيح شخصيًا، وذلك حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح أن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، بحسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يومًا، وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة.

وفترة الخمسين يومًا هي الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة.  

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