مع ارتفاع درجات الحرارة.. علامات تؤكد إصابتك بـ«ضربة شمس»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبًا .

من الممكن أن تؤدي ممارسة بعض الأنشطة في الطقس الحار، مثل التدريب العسكري والمشاركة في رياضات مثل كرة القدم أو سباقات الجري لمسافات طويلة، إلى الإصابة بضربة الحرارة.

وترصد"الدستور" أغراض الإصابة بضربة الشمس.

- تظهر الأعراض عندما يحدث ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق المعدل الطبيعي

- يمكن أن تشمل الأعراض الصداع والغثيان والقيء.

- تسبب ضربة الشمس تشنجات العضلات والتعب تسمى هذه الأعراض المبكرة أحيانًا بالإنهاك الحراري.

- الشعور بالصداع الشديد هو أحد الأعراض الشائعة لضربة الشمس، وعادةً ما يكون جفاف الجسم هو سبب التأثير على الجهاز العصبي الذي يسبب الشعور بالصداع.

- يعاني المصاب بضربة الشمس بزيادة في سرعة نبضات القلب بشكل كبير.

- في حين أن أعراض ضربة الشمس لكل من البالغين والأطفال هي نفسها، فإن NHS تنص على أن الأطفال قد ينامون إذا أصيبوا بضربة شمس، لذا ينبغي وضع الكمادات الباردة حول الإبطين والرقبة.

- تسبب ضربة الشمس تغير لون الجسم، حيث يتحول لون الجسم إلى اللون الأحمر.

إذا لم يتم اتخاذ خطوات لخفض درجة حرارة الجسم، فقد يتفاقم الإرهاق الحراري ويصبح ضربة شمس، ضربة الشمس هي شكل خطير من أشكال أمراض الحرارة التي تهدد الحياة، وترتفع درجة حرارة الجسم وتحدث تغيرات عصبية، مثل الارتباك العقلي أو فقدان الوعي.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا علي أغلب الأنحاء، من المتوقع أن تسجل القاهرة 38 درجة، ويستمر الارتفاع حتي تتجاوز درجات الحرارة على الصعيد حاجز 40 درجة، كما تنشط الرياح علي جنوب البلاد.

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين الابتعاد عن التعرض للأشعة الشمس المباشرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة.