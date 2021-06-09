الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت ترسل مساعدات إغاثية لفلسطين عبر الأراضي الأردنية

الكويت
الكويت

أرسلت الكويت مساعدات إغاثية وطبية تزن 40 طنًا مهداة للشعب الفلسطيني من الجمعية الكويتية للإغاثة عبر العاصمة الأردنية عمان.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو وصلت للعاصمة الأردنية عمان اليوم، وكان في استقبال أولى شحنات المساعدات السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني، ووفد من مسئولي الجمعية الكويتية للإغاثة، وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية حسين العبادي.

من جهته، قال السفير الديحاني: "إن حملة المساعدات لفلسطين تأتي برعاية وزارتي الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والخارجية الكويتيتين بمشاركة أكثر من 30 جمعية خيرية كويتية"، مضيفًا أن هذه أولى الطائرات من القافلة الجوية التي ستصل تباعًا وعلى متنها مساعدات إغاثية وطبية وغذائية.

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