ممثلو البرنامج الرئاسى يتفقدون المحاور الهامة بغرب القاهرة

أجرى اللواء ابراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، جولة بصحبة وفد من ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) لتفقد المحاور المرورية الهامة التي تم تنفيذها في الآونة الأخير بالمنطقة الغربية (محور الفردوس بأحياء منشأة ناصر والوايلي - محور روكسي رمسيس الجديد بالوايلي) ، كما تم تفقد منطقة هضبة شمال الحرفيين وعناصر التطوير المخطط لتنفيذها في الفترة الحالية (أسواق – مناطق خدمية – مناطق سكنية ..).

وعقد نائب محافظ القاهرة لقاء لفتح باب المناقشة حول طبيعة العمل بالإدارات المحلية وما يعترضه من مشاكل وصعوبات بحضور ممثلي الوفد وكل من رئيس حي باب الشعرية ورئيس حي الوايلي ورئيس حي منشأة ناصر كممثلين عن رؤساء أحياء المنطقة الغربية.

وزار وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) بصحبة اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، منطقة القاهرة التاريخية بنطاق حي وسط، حيث تم التعرف على مناطق التطوير والعناصر المخطط لها ببرنامج القاهرة التاريخية، كأحد أهم برامج التطوير المقرر تنفيذها في الفترة الحالية.

كما زار وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، مركز خدمة المواطنين المتنقل بحي غرب القاهرة، والذي يعتبر وسيلة متقدمة ونمطاً متطوراً لتيسير العديد من الخدمات للمواطنين في نطاق الحي.

وتفقد أيضًا اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، بصحبة وفد ممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، أعمال التطوير التي تجري بمنطقة مثلث ماسبيرو واستعراض مخطط التطوير الكامل للمنطقة، كما تفقد بصحبة الوفد المرافق أيضاً مشروع ممشى أهل مصر.

وأجرى الوفد مجموعة من الجولات بمحافظة القاهرة، حيث تفقدوا مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة الغربية (القاهرة التاريخية – القاهرة الخديوية)، واطلعوا خلال الجولة على الأعمال الجارية لتطوير القاهرة الخديوية وإرجاعها إلى سابق عهدها.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد التقى ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وعايش الوفد دورة العمل بأحياء المنطقة الجنوبية الـ12 وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما زار الوفد أهم المشروعات بالمنطقة الجنوبية كشق الثعبان والفواخير ومحور الحضارات ومجرى العيون و الأسمرات ومحطات المناولة الجديدة والمدافن الصحية.

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة