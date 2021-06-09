الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكدت أن اللقاحات ليست الوحيدة للحماية من الإصابة

«الصحة العالمية»: نحتاج 200 مليون جرعة لتطعيم 20% من الشرق الأوسط ضد كورونا

اللقاح
اللقاح

أكدت الدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن لقاحات فيروس كورونا المستجد، أداة أساسية في مواجهة الفيروس ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة للحماية من الإصابة بالفيروس.

وشددت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن المنظمة تسعى لتطعيم 30% من سكان البلدان فى إقليم شرق المتوسط حتى نهاية العام،  وموضحة إلى أن بلدان الإقليم استلمت حتى الآن 70 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، ونحتاج لـ200 مليون جرعة أخرى على الأقل لتطعيم 20% من المواطنين بالشرق المتوسط بلقاح كورونا.

وأوضحت أن اللقاحات أثبتت فعاليتها وأمانها ولكن يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن المنظمة لا توصى حتى الآن بالخلط بين اللقاحات عند الحصول على الجرعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، حول مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، حيث يناقش المؤتمر آخر مستجدات جائحة  فيروس كورونا المستجد، وإطلاق اللقاحات في إقليم شرق المتوسط.

 

 

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وزارة الصحة.. موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر

 

يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي، منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، الدكتور عبدالناصر أبوبكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 551 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 197832 حتى اليوم.

الصحة العالمية فيروس كورونا مواجهة الفيروس الوسيلة الوحيدة للحماية الاجراءات الاحترازية المنظمة

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