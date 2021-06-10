الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي في جولة بمنطقة المطاهرة الصناعية

القاضي يصطحب متدربي
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، جولة تفقدية بعددٍ من المصانع، بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل ، رافق المحافظ خلال الجولة، المهندسة شدي إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي).

أشاد المحافظ، بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، والذي تنفذه الدولة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، للعمل على رفع كفاءة العنصر البشري كأحد مقومات النجاح، وتمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر للمشاركة في صنع القرار، لافتا إلى أن التدريب يأتي في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني، ومؤكداً متابعته الشخصية للبرنامج التدريبي الخاص بهم، وحرصه على مرافقتهم له في جولاته الميدانية لصقل خبراتهم بالعمل التنفيذي على أرض الواقع.

وأكد محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها، ومستوياتها في خدمة الاستثمار في أي مكان، طالما يتسم المستثمر بالجدية، مشيرًا الى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة، والنهوض بها لرفع معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، كما تقدم الحكومة المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتعمل على تهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

شملت جولة المحافظ تفقد، موقع برك الأكسدة، حيث كان المحافظ قد وجه بالبدء في إجراءات الطرح الخاصة بإنشاء محطة صرف معالج صناعي بمنطقة وادي بعثران، للتخلص من مشكلة برك الأكسدة بالمنطقة، ولمعالجة المياه واستغلالها في زراعة الغابات الشجرية بالمنطقة، حيث تضم بحيرات الاكسدة 3 بحيرات على مساحة 72 فدانا.

كما تابع المحافظ، سير العمل بمشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية، بحضور اللواء عماد ربيع رئيس الإدارة المركزية لتنمية شمال الصعيد بالهيئة ، ويتكون المشروع من 12 عنبر للتربية، و جرى تشغيله على 3 مراحل، المرحلة الأولى تضم 4 عنابر بإجمالي 50 ألف طائر، كتشغيل تجريبي للمشروع، ثم يليها باقي المراحل، وقد تم توقيع عقد اتفاق مع هيئة التنمية الصناعية، بهدف تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة منه، وتعظيم الاستفادة وخلق فرص عمل جديدة لتشغيل مواطني المحافظة.

كما تفقد المحافظ خلال جولته بالمنطقة الصناعية، مجمع صناعات مصر الخير للمنسوجات، والذي تديره شركة جيزة لتنمية الصعيد، وتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، حيث يقام المصنع على مساحة 6400 متر بالإضافة إلى 600 متر مبانى خدمية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ما يقرب من 20 ألف قطعة يومياً يتم تصديرها للخارج.

وتابع المحافظ العمل داخل الشركة المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية، وشركة بافلي وود للأثاث والعمارة الداخلية، حيث أكد حرص المحافظة على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل كافة المشكلات، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى.

القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
القاضي يصطحب متدربي البرنامج الرئاسي بالمنطقة الصناعية
محافظ المنيا متدربي البرنامج الرئاسي أسامة القاضي بالمنطقة الصناعية دفعة الشهيد أحمد المنسي

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