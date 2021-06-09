الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

لدواع أمنية.. نقل 4 متهمين فى «مذبحة أبوحزام» لسجن خارج قنا

مذبحة ابو حزام
مذبحة ابو حزام

تباشر النيابة العامة في نجع حمادي، بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهم الرابع، في واقعة قتل 11 وإصابة 6 آخرين، في القضية المعروفة باسم " مذبحة أبوحزام "، وتجديد حبس 3 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتبين أنه تم نقلهم لسجن خارج قنا، لدواع أمنية لحماية المتهمين ومنع تجدد الخصومة الثأرية.

وكانت النيابة العامة بنجع حمادي، قد قررت برئاسة المستشار إيهاب الصاوي، رئيس النيابة، والمستشار محمد المراغي، مدير النيابة العامة بنجع حمادي، حبس 4 متهمين بقتل 11 وإصابة 6 آخرين، في القضية المعروفة باسم " مذبحة أبوحزام "، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى لهم التجديد في الميعاد القانوني، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بعد جلسة استمرت قرابة 10 ساعات.

- تفاصيل الواقعة

 ولقي 11 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، في مشاجرة مسلحة وإطلاق النيران على سيارة بقرية أبوحزام بنجع حمادي، من بينهم 5 سيدات و3 أطفال، كانوا ضمن ضحايا الحادث.

وأسفر الحادث عن مقتل 4 سيدات بينهن جثتان مجهولتا الهوية، وتبين أنهن سعدات عبدالواحد محمد، ونجمية إسماعيل محمد، فضلا عن مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين، ومن بين الضحايا طفل وجده ووالدته.

 تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، اخطارًا، بنشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين السعدية والعوامر، بقرية أبوحزام بنجع حمادي، وإطلاق النيران على سيارة ميكروباص، أسفرت عن مصرع، هدى سعيد نور 8 سنوات، ومحمد سيد محمد 22 سنة، وحنان حمادة شاكر 20 سنة، ويوسف مسعود أنور 15 سنة، حسين أحمد 45 سنة، وسامي عبدالشكور محمد 43 سنة، وفتحي عمر محمد حسين 30 سنة، ونورالدين عبدالشافي محمد 65 سنة، وجثتين لسيدتين مجهولتي الهوية، وهن سعدات عبدالواحد محمد، ونجمية إسماعيل محمد، 45، 55 عاما، وإصابة هدية شحات، وجمال عبداللطيف، وصابرين أحمد، وأيوب وليد، 5 سنوات وثناء محمد، وعلاء عبدالصبور، وناجح مسعد، 15 سنة.

 تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي ونجع حمادي العام، وانتقلت قوات أمنية إلى مقر الواقعة، وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثث.

النيابة العامة لمتهم الرابع مذبحة أبو حزام قنا سجن دواعي أمنية نجع حمادي

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