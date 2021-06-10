«تضامن الشرقية»: استخراج 5807 شهادات تأهيل وصرف 738 جهاز تعويضي

أوضح محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية تقوم بتقديم الخدمات التأهيلية لذوي الهمم من خلال (18 مكتب تأهيل بنطاق المحافظة – مراكز التأهيل الشاملة – مركز العلاج الطبيعى – مؤسسات التثقيف الفكرى – مؤسسات رعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع – مؤسسات رعاية وتأهيل المكفوفين – 7 حضانات للأطفال من ذوي الهمم ) حيث تمثلت هذه الخدمات في ( بحث 131 شكوي - تدريب 1316 فرد – تشغيل 540 شخص – تسليم 44 كرسي متحرك للمستحقين من ذوي الهمم – تسليم 52 سماعة طبيه ) وكذلك تحرير 400 نموذج 191 للسيارات المجهزة طبياً.

أوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن مكاتب التأهيل بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من يناير 2018 وحتى يونيو 2021 قامت بإستخراج عدد 5807 شهادة تأهيل وصرف 738 جهاز تعويضي وإصدار 14249بطاقة خدمات متكاملة، مشيراً إلى أن عدد ذوي الهمم المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بلغ 3159 مستفيدا وعدد الأجهزة التعويضية التي قدمتها جمعية الأورمان خلال تلك الفترة بلغ 52 جهاز تعويضي وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من الحضانات التأهيلية 848 طفل وعدد المستفيدين من دور الإيواء 45 مستفيدا.

أشار وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى أن إدارة التنمية وشئون المرأة بالمديرية استطاعت خلال الفترة من يناير 2018 وحتي يونيه 2021 تنفيذ 2013 مشروع للمرأة الريفية في مجال إنتاج الأغذية بقيمة 8 مليون و 400 ألف جنيه وذلك من خلال 15 فرع بالإدارات الإجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف تمكينها من الحصول علي دخل ثابت يعينها علي سد متطلبات المعيشة، وكذلك تنفيذ 1915 مشروع تدريبي للمرأة الريفية على مهارات الحياة الأساسية بقيمة 6 مليون و 950 ألف جنيه.

أضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أنه خلال تلك الفترة تم استخراج 158497 بطاقة تكافل وكرامة للمستفيدين بواقع 81558 بطاقة تكافل و76939 بطاقة كرامة ضمن برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي بتوجيهات من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجاً وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.