محافظ الغربية تعقد ندوة تثقيفية حول تنفيذ المشاريع

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، ندوة بمركز ومدينة زفتى بعنوان "كيف تبدأ مشروعك"، وذلك بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، مشروعك وإدارة بناء وتنمية القرية.

بأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالاهتمام برفع الوعي بكافة المجالات بين مواطني القرى بالمحافظة

وأكد المحافظ أن الندوة تهدف إلى تشجيع الشباب والمرأة المعيلة للتوجه لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،تعريفهم بطرق الإقراض من الجهات المشاركة وعرض نماذج لمشاريع صغيرة من أجل خلق فرص عمل وتحقيق حياة كريمة

وكان محافظ الغربية، قد شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

- متابعة بتطبيق المواعيد الصيفية لإغلاق المحلات

كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.

