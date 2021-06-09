معلومات لا تعرفها عن زيزى البدراوى فى ذكرى ميلادها

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة المصرية زيزى البدراوى، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 9 يونيو عام 1944، واشتهرت بحصولها على البطولة المطلقة فى العديد من الأعمال مع الكثير من الممثلين، كان أبرزهم عبد الحليم حافظ، فى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها.

_اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار فنيًا عام 1957 وقدمها في فيلم بورسعيد بدور صغير، أما المخرج حسن الإمام فقد أعاد اكتشافها واختار لها اسم زيزي على اسم ابنته منذ فيلمها الثاني عواطف عام 1958 ليقدمها في العديد من الأعمال السينمائية ومنها السبع بنات، وفيلم شفيقة القبطية.

_حصلت على دور البطولة المطلقة مع كثير من نجوم عصرها مثل الفنان عبدالحليم حافظ في فيلم البنات والصيف، والفنان أحمد رمزي في فيلم آخر شقاوة، ومع الفنان شكري سرحان في سجين الليل.

_ قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية ومن أبرزها مسلسلاتها: المال والبنون، بوابة الحلواني، حضرة المتهم أبي، نجمة الجماهير، ليالي الحلمية، حبيب الروح ومن المسرحيات التي عملت بها شيء في صدري، أولادنا في لندن.

_تزوجت من المخرج عادل صادق في عام 1966 بعد أن تعارفا خلال فيلم حبي في القاهرة وخلال الإتفاق على الفيلم إعجاب ببعضهما وتم عقد قرانها عليه ولكن زواجها لم يستمر طويلا وحدث الانفصال، أعلنت في حوار سابق لمجلة الموعد في عددها الصادر يوم 27 أبريل 1972 أنها ندمت على زيجتها الأولى حيث لم تفكر جيدًا قبل الزواج ولهذا كان مصيره الفشل.

_تزوجت بعد ذلك في بداية السبعينيات من أحد المحامين وكان يدعى «توفيق عبد الجليل» والذي أحبته كثيرا ولطالما كانت تردد سيرته خلال الحفلات ولقاءات الأصدقاء حتى أنها ابتعدت نسبيا عن السينما وأصبحت تقدم أعمالًا قليلة في العام الواحد، لم تستمر الزيجة طويلا إذ وقع الطلاق في نهاية عام 1988 ولم تتزوج بعدها، ولم تنجب أبناء من كلا زيجتها، من زوج شقيقتها هو وزوج أختها الصحفي والمنتج التلفزيوني جميل الباجوري وأبناءهما المخرجون هادي وسامح الباجوري.