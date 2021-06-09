الأنبا باسيليوس يزور دير الراعي الصالح بنزلة غطاس بالمنيا

قام صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران ايبارشية المنيا بالكنيسة الكاثوليكية ، مساء أمس الثلاثاء، بزيارة دير راهبات الراعي الصالح بنزلة غطاس.

و استقبل نيافة المطران الأب توماس رياض، راعي كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس، والأب بولس نصيف، وراهبات الراعي الصالح.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في الاطمئنان على الأحوال الرعوية للدير، والأخوات الراهبات، وكذلك متابعة سير الخدمة به.

ويواصل أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بمصر ، في القيام بزيارات رعوية إلى كنائس الإيبارشيات وأديرة الرهبان والراهبات التابعة لها ، وذلك في إطار حرصهم على دعم التواصل مع الرعايا الكاثوليك ومتابعة شئون الخدمات الروحية .

صوم الرسل

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني في 20 يونيو الجاري للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

ويعتبر صوم الآباء الرسل هو أول الأصوام التي صامتها الكنيسة الأولى بعد تأسيسها مباشرة، وقد أوصى به السيد المسيح شخصيًا، وذلك حينما انتقد اليهود تلاميذه متسائلين عن عدم رؤيتهم صائمين أبدًا، فأجابهم المسيح أن التلاميذ في حالة فرح بوجوده معهم، أما حينما يُرفع عنهم فحينئذ يصومون، وهو ما تم فعليًا عقب صعود السيد المسيح إلى السماء وحلول الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم الخمسين، بحسب ما هو مثبت بالبشائر الإنجيلية.

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يومًا، وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة.

وفترة الخمسين يومًا هي الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة.

وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.