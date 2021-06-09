جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية الآداب

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن القائمة المبدئية للمتقدمين من أعضاء ‏هيئة التدريس لشغل منصب عميد كلية الآداب، والذى سبق وقد أعلنت الجامعة عن الجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

ضمت القائمة المبدئية للمرشحين: الدكتور ‏‏أحمد محمد سالم البربري الأستاذ بقسم الفلسفة، الدكتور أسامة محمد إبراهيم البحيري الأستاذ بقسم اللغة العربية، الدكتور عبدالكريم محمد حسن أبوجبل، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية، الدكتور مدحت أحمد حماد إبراهيم الأستاذ قسم اللغات الشرقية، والدكتور ممدوح ناصف أبوالفتوح المصري أستاذ بقسم الآثار وعميد الكلية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه وفقا للجدول الزمني للترشح، تقرر أن تبدأ اللجنة المختصة بالترشيح فى تلقى الطعون اعتبارا من الخميس الموافق 10-6-2021 حتى يوم الأحد الموافق 13-6-2021، ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 15-6 - 2021، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء الموافق 22/ 6 -2021.

وكان الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قد أعلن عن إدراج الجامعة لأول مرة فى تصنيف QS البريطانى، والذى يضم أفضل الجامعات حول العالم، حيث جاءت في المركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.

أشار رئيس جامعة طنطا، إلى أن الجامعة حققت مراكز مختلفة في كل معيار من معايير التصنيف، حيث احتلت المركز 501 عالميًا في معياري السمعة الأكاديمية والتوظيفية، المركز 601 في معيار الاستشهادات العلمية، كما حققت نفس الترتيب في معايير نسب أعداد الطلاب والطلاب الوافدين لأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف QS البريطاني يعد واحدًا من أهم ثلاثة تصنيفات دولية للجامعات، مؤكدًا أن جامعة طنطا ظهرت بنسخة التصنيف للعالم العربي فقط على مدار الأعوام السابقة، ولأول مرة تظهر بنسخة التصنيف العالمية هذا العام مما يعد إنجازًا غير مسبوق للجامعة.

أكد نائب رئيس الجامعة اهتمام الجامعة بملف التصنيف الدولي ووضعه علي رأس أولوياتها نحو تحقيق هدفها للمنافسة في التصنيفات الدولية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربيا ودوليا.