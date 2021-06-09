الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: قلقون من عدم إحراز تقدم فى عدة ملفات فيما يخص بريكست

بريكست
بريكست

أعربت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن قلقلها من عدم إحراز تقدم في عدة ملفات فيما يخص بريكست، حسبما أفادت وسائل اعلام بريطانية. 

وسيجتمع مسئولون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، لمحاولة نزع فتيل الخلاف بشأن أيرلندا الشمالية، الذي يهدد بأن يمتد إلى قمة مجموعة السبع التي تعقد هذا الأسبوع، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وسيجري نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، محادثات مع ديفيد فروست، الوزير البريطاني المسئول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في مسعى لتسوية الخلاف التجاري، الذي يدور جزء منه الآن حول ما إذا كان سيتم السماح بتصدير النقانق البريطانية إلى أيرلندا الشمالية.

وسيتوجه فروست بعد ذلك إلى مقاطعة "كورنوال" الإنجليزية لدعم رئيس الوزراء البريطاني، الذي من المنتظر أن يتعرض لضغوط من جانب الرئيس الأمريكي، جو بايدن وزعماء الإتحاد الأوروبي.

ويدور خلاف حول ما إذا كان جونسون سيتراجع عن اتفاق، ملزم قانونيا، أبرمه قبل أقل من عامين ، لضمان انسحاب منظم للمملكة المتحدة من التكتل: وفي محاولة لتجنب فحوص جمركية على جزيرة أيرلندا، وافق جونسون على وضع حدود تجارية على البحر الأيرلندي.

ونتيجة لذلك، فإن البضائع التي تصل أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة، يتعين الآن أن تمتثل لمجموعة مختلفة من فحوصات الصحة والسلامة، التي اشترطها الاتحاد الأوروبي.

ويحضر ديفيد فروست، كبير مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قمة مجموعة السبع الأسبوع الجاري، وفقا لعدة مسؤولين مطلعين على الخطة، في إشارة إلى استعداد الوفد البريطاني لخوض محادثات صعبة بشأن الوضع في أيرلندا الشمالية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجري الفريق البريطاني مناقشات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الاتحاد الأوروبي على هامش القمة في كورنوال بإنجلترا.

وقال أحد المصادر إن وجود فروست يشير إلى أن الاجتماعات يمكن أن تتضمن محادثات مفصلة حول كيفية التعامل مع بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

بريطانيا بريكست ملفات قلق الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

أول تعليق من «السكة الحديد» بشأن حادث قطار بنها

وزير الدفاع يغادر إلى عمان لحضور الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية

ساسى يخطر «فيفا» بموعد رحيله عن الزمالك

«الداخلية» تفحص ملابسات خروج قطار بنها عن القضبان للكشف عن أسباب الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

إبراهيم داود

قوة الأدب

منى رجب

مناقشة دولية فى القاهرة تفتح آفاقًا أمام الصناعة والاستثمار

د.مينا بديع عبدالملك

قصة أُبوة رائعة

ثروت الخرباوي

قولًا واحدًا: لا نسخ فى القرآن

ماجد حبته

نكسة أمريكية إلكترونية جديدة

د. منى حلمى

لو من 18 سنة باعلِّم كلاب كان زمانى بقيت من الأعيان

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سكان بلدة فلسطينية ينظمون احتجاجات لمنع المستوطنين من الاستيلاء على أرضهم

الأحد.. البرلمان الإسرائيلي يصوت على منح الثقة لحكومة من دون نتانياهو

مسئول أممي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لبذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار