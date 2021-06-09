بريطانيا: قلقون من عدم إحراز تقدم فى عدة ملفات فيما يخص بريكست

أعربت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن قلقلها من عدم إحراز تقدم في عدة ملفات فيما يخص بريكست، حسبما أفادت وسائل اعلام بريطانية.

وسيجتمع مسئولون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، لمحاولة نزع فتيل الخلاف بشأن أيرلندا الشمالية، الذي يهدد بأن يمتد إلى قمة مجموعة السبع التي تعقد هذا الأسبوع، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وسيجري نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، محادثات مع ديفيد فروست، الوزير البريطاني المسئول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في مسعى لتسوية الخلاف التجاري، الذي يدور جزء منه الآن حول ما إذا كان سيتم السماح بتصدير النقانق البريطانية إلى أيرلندا الشمالية.

وسيتوجه فروست بعد ذلك إلى مقاطعة "كورنوال" الإنجليزية لدعم رئيس الوزراء البريطاني، الذي من المنتظر أن يتعرض لضغوط من جانب الرئيس الأمريكي، جو بايدن وزعماء الإتحاد الأوروبي.

ويدور خلاف حول ما إذا كان جونسون سيتراجع عن اتفاق، ملزم قانونيا، أبرمه قبل أقل من عامين ، لضمان انسحاب منظم للمملكة المتحدة من التكتل: وفي محاولة لتجنب فحوص جمركية على جزيرة أيرلندا، وافق جونسون على وضع حدود تجارية على البحر الأيرلندي.

ونتيجة لذلك، فإن البضائع التي تصل أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة، يتعين الآن أن تمتثل لمجموعة مختلفة من فحوصات الصحة والسلامة، التي اشترطها الاتحاد الأوروبي.

ويحضر ديفيد فروست، كبير مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قمة مجموعة السبع الأسبوع الجاري، وفقا لعدة مسؤولين مطلعين على الخطة، في إشارة إلى استعداد الوفد البريطاني لخوض محادثات صعبة بشأن الوضع في أيرلندا الشمالية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجري الفريق البريطاني مناقشات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الاتحاد الأوروبي على هامش القمة في كورنوال بإنجلترا.

وقال أحد المصادر إن وجود فروست يشير إلى أن الاجتماعات يمكن أن تتضمن محادثات مفصلة حول كيفية التعامل مع بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".