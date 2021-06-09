تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا 2% خلال الربع الأول من 2021

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 2% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فيما تراجع نمو الاقتصاد بنسبة 1.1% خلال الفترة ذاتها.

وقال البنك الوطني الأوكراني، في تقرير نشرته شبكة أخبار البلطيق ووسط أسيا اليوم، إن تعافي الاقتصاد يسير ببطء أكثر مما كان متوقعًا.

وأوضح أنه تم خفض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد من 4% إلى 3.8% بنهاية العام الحالي نتيجة انتشار فيروس "كورونا"، وإجراءات الإغلاق، منبهًا بأن "مخاوف الحرب بشأن التهديدات العسكرية الروسية قد تؤدي إلى إضعاف الاستثمار".

وأضاف التقرير: "أدى تطبيق قيود الحجر الصحي الجديدة إلى كبح النشاط التجاري. كما أثر انخفاض موسم المحصول العام الماضي على مؤشرات الزراعة وصناعة المنتجات الغذائية وتوزيع البضائع".

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المحلي شهد انكماشًا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجع نمو جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء تجارة التجزئة، متوقعًا ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي.

من ناحية أخرى، توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا بنسبة 4% في عام 2021 ونحو 3.4% خلال العامين المقبلين، مضيفًا أن الاقتصاد الأوكراني ينمو بشكل أبطأ من الاقتصاد العالمي (6% في عام 2021 و 4.4% في عام 2022) وأقل قليلاً من منطقة اليورو (4.4% في عام 2021 و 3.8% في عام 2022).