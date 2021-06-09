المركز الثقافي الكوري يستأنف عروضه السينمائية للجمهور

استأنف المركز الثقافي الكوري اليوم بمقره بالدقي عروضه السينمائية المباشرة للجمهور بعرض فيلم "1987" بحضور 15 من محبي الثقافي الكورية في مصر وسط تدابير احترازية مشددة للحد من انتشار عدوي "كورونا".

ورحب مدير المركز الثقافي أوه سونج هو بالحضور معرباً عن سعادته باستئناف الأنشطة الجماهيرية داخل المركز. وأكد على أنه سيسعى جاهدا إلى توسيع الأنشطة والفاعليات الثقافية التي ينظمها المركز سواء داخله أو على شبكة الانترنت من أجل تعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر. كما أعرب أمله بانقضاء جائحة فيروس كورونا قريبا كي يستعيد المركز أنشطته الثقافية بكامل طاقتها.

وقال أوه سونج إن عروض السينما هي جزء أساسي في برنامج المركز السنوي مشيراً إلى أن المشاهدون يتعرفون عن قرب على تقاليد وعادات الشعب الكوري فضلاُ عن أسلوب حياته وما يواجه من تحديات، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز التفاهم بين شعبي البلدين.

وكان المركز الثقافي الكوري قد أطلق في الشهر الماضي عروضه السينمائية على الانترنت تحت عنوان "نيونورمال سينما" في دلالة إلى الأوضاع الجديدة التي طرأت بعد فيروس كورونا وأبرزها التباعد الاجتماعي والتعليم عن بعد والتدابير الصحية المشددة، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين رواد المركز الثقافي في جميع محافظات مصر فضلاً عن تلبية شغفهم بالسينما الكورية. ويقوم المركز باختيار الأفلام بحيث تغطي مختلف التصنيفات السينمائية من دراما وأكشن ورومانسية.

ومن المقرر أن يستمر برنامج "نيونورمال سينما" حتى نهاية العام الجاري حيث سيجري عرض فيلم كوري على الانترنت في الخميس من كل أسبوع في الساعة 1 ظهراً، كما يخطط المركز لتنظيم عروض سينمائية للجمهور في الأربعاء من كل أسبوع في الواحدة ظهراً. وسيتم تحديث جدول الأفلام على الموقع الالكتروني للمركز وصفحات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي. ويدعو المركز الثقافي محبي الثقافة الكورية في مصر إلى متابعة أحدث أخبار وفاعليات المركز على موقعه الإلكتروني وصفحته على الفيس بوك.

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