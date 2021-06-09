السيطرة على حريق محدود بمحيط متحف أحمد عرابى بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، قبل قليل، من السيطرة على حريق محدود نشب بمحيط متحف أحمد عرابي بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.



البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحيط متحف أحمد عرابي بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وأفادت المعاينة الأولية بنشوب الحريق في أشجار بمحيط المتحف، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

