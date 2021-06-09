الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف منفلوط يلقي عظة روحية عن «شخصيات عند قبر المسيح»

الأنبا ثاوفيلس
الأنبا ثاوفيلس

ترأس الأنبا ثاوفيلس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط ،مساء أمس الاجتماع العام الإسبوعي له بمقر المطرانية .

 وألقى نيافته عظة روحية  خلال فعاليات الاجتماع ، بعنوان “شخصيات من الكتاب المقدس عند قبر السيد المسيح ” ، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بفترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد .

وناقش الأنبا ثاوفيلس خلال العظة الروحية تأملات في حياة 3 شخصيات بالكتاب المقدس ، وجدوا عند قبر المسيح عقب صلبه ، وهم القديسة مريم المجدلية و تلاميذ السيد المسيح  وهما بطرس ويوحنا .

وأوضح نيافته أن هؤلاء الثلاث شخصيات التي ذكرها الكتاب المقدس أنها تواجدت عند قبر السيد المسيح ، كانوا أكثر تلاميذه حباً له ، لذلك هم أول من قاموا بزيارة القبر عقب صلب المسيح .

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني في 20 يونيو الجاري للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.

الصلب المسيح قيامة المسيح تلاميذ المسيح الأنبا ثاوفيلس

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