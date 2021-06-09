أسقف منفلوط يلقي عظة روحية عن «شخصيات عند قبر المسيح»

ترأس الأنبا ثاوفيلس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط ،مساء أمس الاجتماع العام الإسبوعي له بمقر المطرانية .

وألقى نيافته عظة روحية خلال فعاليات الاجتماع ، بعنوان “شخصيات من الكتاب المقدس عند قبر السيد المسيح ” ، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بفترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد .

وناقش الأنبا ثاوفيلس خلال العظة الروحية تأملات في حياة 3 شخصيات بالكتاب المقدس ، وجدوا عند قبر المسيح عقب صلبه ، وهم القديسة مريم المجدلية و تلاميذ السيد المسيح وهما بطرس ويوحنا .

وأوضح نيافته أن هؤلاء الثلاث شخصيات التي ذكرها الكتاب المقدس أنها تواجدت عند قبر السيد المسيح ، كانوا أكثر تلاميذه حباً له ، لذلك هم أول من قاموا بزيارة القبر عقب صلب المسيح .

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني في 20 يونيو الجاري للاحتفال بعيد العنصرة وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.