الانتهاء من معاينة 51 فرعًا بمشروع «جمعيتي» في الجيزة

أكد طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، الانتهاء من معاينات المرحلة الرابعة من مشروع "جمعيتى" لشباب الخريجين والخاصة بمبادرة "حياة كريمة" بمركزى الصف وأطفيح وعددهم 51 منفذًا حتى الآن.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح خاص لـ"الدستور" أن فروع جمعيتي لشباب الخريجين تقوم بتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية التي يتم صرفها علي البطاقات التموينية والسلع الحرة بأسعار مخفضة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية وهي أشبه بالمجمعات الاستهلاكية الصغيرة .

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن معاينات طلبات مشروع "جمعيتي" في مراكز مبادرة “حياة كريمة” تأتي في القري والمراكز الأكثر احتياجاً، وبالتالي ستساهم تلك المنافذ في توفير فرص عمل للشباب أضافة الي توفير السلع لقاطني تلك القري والمراكز، مما يساهم فى عملية التنمية المنشودة فى تلك المراكز كواحدة من التدخلات التي قامت وزارة التموين ضمن هذه المبادرة.

وفي وقت سابق .. أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن كل منفذ سيساهم في توفير من ٢-٣ فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغيرها من فرص العمل غير المباشرة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها واستوفت شروط المشروع ضمن هذه المبادرة وصل الي (١٧٣) طلب مستوفي الشروط.

وأعلن المصيلحي تم استكمال إجراء المعاينات لباقي طلبات المرحلة الرابعة وتقع خارج نطاق مراكز "مبادرة حياة كريمة" في مايو الماضي، مشيرا الي أن كل منفذ من تلك المنافذ سيساهم في توفير فرص عمل، خاصاً وأن فتح تلك المنافذ يأتي وفق إستهداف جغرافي وسكاني لتوفير السلع لهم.



من جانبه أكد أحمد كمال معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي، أن عدد المتقدمين للمرحلة الرابعة وصل إلي 6000 طلب، تم معاينة 882 طلب منهم واقعة في نطاق مراكز مبادرة حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجاً، وقال إن هناك توجيهات من الدكتور الوزير هي سرعة الانتهاء من تلك المعاينات أيضاَ لفتح فرص عمل أمام الشباب وتوفير السلع لتلك الاماكن.

وطالب كمال المتقدمين بتجهيز محالهم للمعاينات، علي أن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة ومنها (مساحة المنفذ لا تقل عن 30 متر، والمسافة بين المنفذ المراد فتحة وأي بقال تمويني أو منفذ جمعيتي لا تقل عن 500 متر، وأن يكون العقار مستوفي شرط التراخيص من الاحياء والمراكز حسب المكان.. وغيرها من الشروط).

ومن الجدير بالذكر أن عدد منافذ جمعيتي التي تم افتتاحها خلال الثلاث المراحل السابقة وصل إلى ٦ الآلف منفذ حتى الآن.