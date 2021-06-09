الأربعاء 09 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تفريغ 5000 رأس ماشيه حيه بميناء غرب بورسعيد

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تفريغ 5000 رأس ماشية حية بميناء غرب بورسعيد

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ATLANTIC ROSE  وجنسيتها بالو ويبلغ طولها 128 مترًا بغاطس 7.5 متر وذلك لتفريغ 5000 رأس ماشيه بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 33 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن  ومتواجد على الأرصفة 6 سفن  ومن المنتظر وصول 5 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة. كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتان.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة.

وكانت قد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أمس، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  INEBOLU وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 103 أمتار بغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين  ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن.    

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 3 سفن. 

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة. 

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

غرب الاقتصادية ميناء استقبل السفينة

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