«تموين الجيزة»: 50% نسبة صرف مقررات يونيو

أكد طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، الانتهاء من صرف مقررات تموين شهر يونيو على المستفيدين من البطاقات التموينية البالغين نحو 5 ملايين فرد بنسبة 50%.

وكشف وكيل وزارة التموين أن إجمالي عدد فروع المجمعات الاستهلاكية يصل لنحو 162 فرعا تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة بتخفيضات بنسبة 25% بجانب طرح اللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها واللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها والدواجن المجمدة بـ35 جنيها للكيلو الواحد.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن أعلى محافظات في صرف الاستعاضات الشهرية للمقررات التموينية هي محافظة الجيزة.

وأوضح أن إجمالي عدد البطاقات التموينية التي تقوم بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز شهريا تصل نحو مليون و900 ألف بطاقة تموينية يقوم بمتوسط كل بطاقة تموينية تستوعب ويستفيد منها متوسط 5 أفراد.

وأضاف أن إجمالي المبيعات لصرف السلع التموينية علي المواطنين نحو 250 مليون جنيه شهريا من خلال منافذ البقالين ومشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية بالجيزة البالغة نحو 61 فرعا منتشرا في المحافظة والمدن الجديدة والتي تشمل مدينة أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر القديمة والشيخ زايد فضلا عن الواحات التابعة للمحافظة والتي تقوم المديرية بتوفير كافة السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزةأن كافة السلع التموينية وفارق نقاط الخبز متوفرة في مخازن تجارة الجملة ، لافتا إلى أن زيادة الإقبال على صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز بنسب عالية خلال الشهر الجاري.