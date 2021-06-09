جولة ميدانية لوكيل «التعليم» بالفيوم لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بإبشواي وسنورس

تابع اليوم الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2020 م وذلك للاطمئنان على حسن انتظام سير الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

حيث تابع لجنة مدرسة عبور إبشواي للتعليم الأساسي بإدارة إبشواي التعليمية للاطمئنان على الطلاب، ومتابعة سير عمل الامتحانات داخل اللجان، حيث يؤدي باللجنة طلاب عدد 3 مدارس إعدادي، وكذلك طلاب منازل إبشواي (مدرسة عبور إبشواي، مدرسة العلا الخاصة، مدرسة أم المؤمنين الإعدادية، منازل إبشواي).

- التشديد على انضباط سير لجان الامتحان

ونبه وكيل الوزارة مشددًا على ضرورة انضباط سير لجان الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة ، مشيرًا إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر مع توفير الرعاية الصحية المناسبة للطلاب، كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمدارس، وضرورة إتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة، وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من الأسئلة والالتزام بالوقت المحدد للامتحانات

كما نبه على رئيس اللجنة، خلال الجولة باللجان بضرورة الاهتمام بنظافة اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيًا مع الطلاب داخل اللجان وكذلك الملاحظين باللجنة، مع مراعاة الشفافية والعدالة فى التعامل مع الطلاب.

وفي سياق متصل ، قام الأستاذ محمد عبدالله ، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بمتابعة لجنة مدرسة جرفس للتعليم الأساسي بإدارة سنورس التعليمية ، ونبه مشدداً على رئيس اللجنة بضرورة إتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات ، وختم أوراق الأسئلة في الأماكن الخالية من الأسئلة، وتوفير جو مناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، حيث بلغ عدد طلاب اللجنة 259 طالب وطالب ، بلغ عدد الحضور 257 وعدد الغياب 2 فقط.

- التنبيه على عدم اصطحاب التليفون المحمول

نبه وكيل المديرية مشدداً على رئيس اللجنة بعدم اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب وكذلك الملاحظين أثناء الامتحان، مشيرا بضرورة انضباط وانتظام اللجان خلال الامتحانات، وتواجد الأمن على باب المدرسة، وغلق باب المدرسة قبل بدء الامتحان ، والالتزام بالوقت المحدد للامتحانات.