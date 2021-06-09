الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

احتفال كبير بإطلاق مدينة نور أحدث مشروعات مجموعة طلعت مصطفى (فيديو وصور)

جريدة الدستور

نظمت مجموعة طلعت مصطفى مساء أمس الثلاثاء حفلاً كبيراً في مدينتي بمناسبة إطلاق مشروع مدينة  نور، أحدث مشروعات الشركة والذي يقام على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة .

و تقدم شركة طلعت مصطفى تسهيلات غير مسبوقة في أنظمة السداد ، حيث يمكن شراء الوحدات بمقدم حجز لا يتجاوز 37.900 جنيه، وبأقساط تبدأ من 3790 جنيه تمتد إلى 15 عاماً، فضلا عن طرح مجموعة من الفيلات ذات الاطلالات المميزة بمساحات تبدأ من 195 متر مربع، بمقدم حجز 132.750 جنيه، وأقساط 12.920 جنيه.

وبدأت مجموعة طلعت مصطفي أمس في استقبال طلبات حجز وشراء وحدات المرحلة الأولي في مدينة "نور" ، حيث شهد اليوم الأول للطرح إقبالاً كبيراً من المواطنين ، وتوافد عدد كبير من العملاء على جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى للحجز والشراء في المشروع الجديد .

مجموعة طلعت مصطفى مدينة نور العاصمة الإدارية الجديدة مبيعات طلعت مصطفى السوق العقاري

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