الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة
موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة نهارا علي أغلب الأنحاء ويستمر لمدة 48 ساعة.

 

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحاته"للدستور" إن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية الجمعة المقبل، حيث تصل إلى 34 درجة على القاهرة.


وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسا شديد الحرارة نهارا علي أغلب الانحاء، من المتوقع أن تسجل القاهرة 38 درجة، ويستمر الارتفاع حتي تتجاوز درجات الحرارة على الصعيد حاجز 40 درجة، كما تنشط الرياح علي جنوب البلاد.


ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين الابتعاد عن التعرض للأشعة الشمس المباشرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة.


ويشهد الطقس غد الخميس نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أوضحت أن اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء، القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

الطقس الحرارة ارتفاع الحرارة موعد انكسار الحرارة حرارة اليوم

الأكثر قراءة

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة جزار ببولاق الدكرور

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

كارتيرون يهاجم «جدول الدوري».. ويؤكد: الزمالك كان الأحق بالتأهل الإفريقي

وزير السياحة يكشف سر طلب الرئيس السيسي تأجيل موكب المومياوات

محمد الباز لـ إيمان البحر درويش: «اركن على جنب.. عايش خارج الزمن»

مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد الأبارتهايد بمعادة اليهودية

للاستفزاز وليس الاحتفال .. لماذا تُعتبر "مسيرة الأعلام فى القدس" خطيرة؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تثبت أنها دولة فصل عنصري