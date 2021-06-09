«الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة نهارا علي أغلب الأنحاء ويستمر لمدة 48 ساعة.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحاته"للدستور" إن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية الجمعة المقبل، حيث تصل إلى 34 درجة على القاهرة.



وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسا شديد الحرارة نهارا علي أغلب الانحاء، من المتوقع أن تسجل القاهرة 38 درجة، ويستمر الارتفاع حتي تتجاوز درجات الحرارة على الصعيد حاجز 40 درجة، كما تنشط الرياح علي جنوب البلاد.



ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين الابتعاد عن التعرض للأشعة الشمس المباشرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة.



ويشهد الطقس غد الخميس نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أوضحت أن اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء، القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.