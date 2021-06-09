رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية طب البنات للوقوف على سير العمل بلجان الدراسات العليا

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجولة تفقدية بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة أشاد رئيس الجامعة بمستوى النظافة والنظام داخل الكلية، ووقف على مدى تطبيق والتزام الكلية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بجانب الوجود الطبي على مدار الساعة.

و كان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه: الدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب، والدكتورة هناء العبيسي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ معتز الروبي، مدير عام الكلية.



جدير بالذكر أن كلية طب البنات كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وأيضًا كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد، ويتبعها مستشفى الزهراء الجامعي، والتي تقدم خدماتها الطبية المتميزة لجميع المواطنين بالمجان.

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة؛ للاطمئنان على سير العمل بلجان امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، اجتماع اللجنة الاستشارية للتحول الرقمي بالجامعة، بحضور الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومسئول ملف التحول الرقمي بجامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مجدي عبد العزيز أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، وأعضاء اللجنة، لمناقشة ودراسة الموقف الحالي وماتوصلت إليه الجامعة في عمليات الرقمنة حاليا، ومناقشة المخطط المستقبلي.

وصرح بذلك الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى وضع الآليات المناسبة لإدارة ومتابعة الملف، وكذلك وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية اللازمة لتحقيق الرقمنة الشاملة في كافة مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وطبقا للمخطط الإستراتيجي لرؤية مصر 2030.

يذكر أن جامعة الأزهر، قطعت شوطا كبيرا في إطار التحول الرقمي من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، هذا وسوف تشهد الايام المقبلة فتح آفاق للتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب في مجالات التحول الرقمي وتوفير فرص العمل غير النمطية.