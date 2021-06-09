الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الشيخ عويضة عثمان يوضح كيفية الثبات على طاعة الله

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ غويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عندما تعرف مراد الله منك أيها العبد، وهو أن تكون طائعا عفيفًا رحيما عابدًا له وتاركًا للحرام.


وأضاف في شؤال ورد إليه عبر البث المباشر على صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" يريد السائل معرفة كيفية المحافظة على طاعة الله، أن الطاعة جزء من مراد الله من العبد ، فطالما أن العبد كُلف من الله أن يكون عبدًا ربانيا يقيم الفرائض فهذا مراد الله.

 

وأشار إلى أن العبد كى يحافظ على الطاعة لابد أن يتبع ما أمره الله به من إقامة الصلاة والزكاة، فالطاعة من حافظ عليها نجا.

 

واستدل بالحديث القدسي، وما تقرب إليا عبدى بشئ أحب إليا مما افترضته عليه، فأحب شيئ تقدمه لله ما فرضه الله عليك من الطاعات، وتسعى للزيادة من النوافل بعد تأدية الفرائض.


وتابع: أن الطاعة تنقى العبد من كل المعارك وتصفى القلب من كل الكدر، لذلك لابد أن نعرف قيمة الطاعة، حيث افترض عليك الطاعة ليطهرك، ولتصلح لمجاورته في جنته، فالطاعة تبين مراد الله منك.

 

وأوضح عويضة، أن أفضل الأعمال ترك الحرام وفعل الطاعات، ومن فعل ذلك فهو على باب النجاة، وأوصى بالمحافظة على ما فرضه الله على العبد، من المداومة عليها.

 

الشيخ غويضة عثمان بدار الإفتاء المصرية كيفية المحافظة على طاعة الله يقيم الفرائض الصلاة والزكا

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