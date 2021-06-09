مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على عدد من القرارات بعد مناقشة عدد من الملفات الهامة والقضايا الشائكة.

وتسرد “الدستور” القرارات الناتجة عن اجتماع رئاسة الوزراء