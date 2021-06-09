إنجازات «اتكلم عربي» في مواجهة حرب طمس الهوية

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أبرز الإنجازات حققتها من خلال إطلاق المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وذلك خلال تقرير لها لعرض إنجازات الوزارة منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة في الـ19 من سبتمبر لعام 2015م، وهي تعمل على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم، حتى أصبحت الظهير الحكومي لوزارات الدولة.

- تلك المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللهجة المصرية، فلا يشعروا بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم.

وحظيت المبادرة برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون إحدى المبادرات القومية، وكلف السيد الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، وبث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها، وذلك فضلًا عن دعم منظمة اليونيسكو والبرلمان العربي ومجمع اللغة العربية لها.

وأكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن رعاية السيد الرئيس للمبادرة يحقق نقلة نوعية ويعطيها ثقلًا كبيرًا، كما أنها تأكيد لدعم فخامة الرئيس لجهود الوزارة في الحفاظ على الهوية العربية والروح المصرية لأبنائنا من المصريين بالخارج.

كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتصميم عدد 20 حلقة متفاوتة المستوى، استعدادًا لنشر المحتوى، وهو محتوى بسيط يتناسب مع الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية، كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغانٍ وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى أيضًا.

هذا إلى جانب إطلاق الوزارة لحملة ترويج للمبادرة على منصة تيك توك، نظرًا لتفاعل عدد كبير من شباب مصر والعالم عليها، كما أعلنت وزارة الهجرة عن أن النجم المصري العالمي «مينا مسعود» وكذلك الفنان المصري بأمريكا "آدم الشرقاوي" سفيرين للمبادرة.

تطبيق إلكتروني "اتكلم عربي"

ومؤخرًا، أطلقت وزارة الهجرة بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" كأول تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لتعليم اللغة العربية يستهدف الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، والتطبيق متاح على نظام أندرويد على جوجل ستور عبر الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nahdetmisr.flutter_ems

ونظام IOS على Apple ستور عبر الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/id1475084050

- تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة:

- تطبيق إلكتروني أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج- باللغتين العربية والإنجليزية- في فبراير 2020 ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ومن خلال هذا التطبيق، تستهدف الوزارة أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل معه سهلة وسريعة وآمنة، سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android أو نظام IOS، ويستطيع المواطنون الآن تحميله من Google Play أو App Store.

يتم تحميل التطبيق من Apple Store عبر الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/kalem-masr/id1512580794

فيما يتم تحميله من Google Play عبر الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iconcreations.moe

ويحتوي التطبيق على الآتي:

- لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة او القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها.

- توافر عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

- يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا" والذي يتضمن كل أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، وذلك بجانب مبادرة "اسأل واقترح".

- يوفر خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، بالإضافة إلى روابط مركز الأزهر العالمي للفتوى، وشهادة "بلادي" الدولارية، وآليات الاستثمار في مصر.

- نشر ومتابعة كل ما يتعلق بأخبار وأنشطة الوزارة المختلفة، وكذلك تغطية كل أخبار الدولة المصرية في كل المجالات وأهم الأحداث على مختلف المستويات.

- مؤخرًا، تمت إضافة عدة روابط تتعلق بمستجدات انتشار جائحة كورونا حول العالم لمواكبة الظرف العالمي الاستثنائي وهذه الروابط هي: (استمارة "نورت بلدك" لتجميع بيانات المصريين العائدين بسبب الجائحة وتوفير فرص عمل لهم في وطنهم) - (متابعة انتشار فيروس كورونا عالميًا) – (التسجيل كمتضرر من مشكلة كورونا) – (تسجيل بيانات العالقين بسبب كورونا).

- يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك" باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التطبيق.

- إتاحة إرسال إشعارات للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة وغيرها، كما يمكن للمستخدم أن يتعرف على معلومات هامة عن طريق قسم "الأسئلة والأجوبة".

- مسابقة "تحدي 30 يوم":

- انطلاقًا من حرص مؤسسات الدولة المصرية على الاهتمام بالرياضة وصحة المصريين، شاركت الجاليات المصرية بالخارج من كل الأعمار، وخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، في مسابقة برنامج "30 يوم تحدي" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة وأطلقتها في أول أغسطس 2020، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقد شهدت المسابقة مشاركة نحو 150 من المواطنين المصريين بالخارج من 20 دولة، كما كان هناك تفاعل كبير من المشاركين في البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في عدد من الدول، من بينها والإمارات والسعودية والبحرين وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

وتعد المشاركة في هذه المسابقة حلقة من سلسلة متصلة من الفعاليات التي تعتزم وزارة الهجرة إطلاقها مستقبلًا، لتقوية الصلات بين المواطنين بالخارج ونظرائهم في الداخل، بالإضافة إلى الحرص على لياقتهم البدنية خلال فترة البقاء بالمنزل في ظل الظروف الحالية، بما يتناسب مع قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.