خنق نجله بـ«إيشارب» لإدمانه المخدرات بحلوان.. تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأربعاء، تجديد حبس موظف على المعاش، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجله خنقًا باستخدام «إيشارب» بسبب سوء سلوكه وإدمانه المواد المخدرة في منطقة المعصرة بحلوان.

وكانت نيابة حلوان الكلية قد استمعت إلى أقوال المتهم بقتل نجله خنقًا في منطقة المعصرة، واعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن نجله سيئ السلوك ويتعاطى المواد المخدرة وكان يريد تأديبه، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد، وتعذيب المجني عليه.

- سخر منه ومن صلاته

وقال المتهم إنه على المعاش واعتاد الجيران الشكوى من ابنه أثناء توجهه إلى المسجد ومن سوء أخلاقه، ويوم الواقعة اشتبك معه واشتد النقاش بينهما، خاصة عقب السخرية منه ومن صلاته، وتطور الأمر إلى خنقه مستخدمًا "شال" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف المتهم أنه عندما وجده لفظ أنفاسه لفه في سجادة على الأرض وأبلغ الشرطة.

- مناظرة النيابة للجثة

وجاء في مناظرة النيابة أن المجني عليه يدعى "ك"، في العقد الثالث من العمر، بجسده كدمات وآثار زرقة حول الرقبة.

كان المقدم أحمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغًا يفيد بقتل "خ ع"، موظف بالمعاش ابنه خنقًا داخل شقتهما بدائرة القسم.

وعلى أثر ذلك انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة "ك. خ"، 20 سنة، يرتدي كامل ملابسه، مسجاة على الأرض، وملفوفًا حول رقبته "شال".

وعليه تم ضبط الأب الذى اعترف بارتكابه الواقعة، لسوء سلوك ابنه واعتياده التعدي عليه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، وكشف ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة استدعاء الجيران وشهود العيان لسماع أقوالهم في القضية.