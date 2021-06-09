الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه المنيا»: تطوير مركز خدمة العملاء ضمن برامج التحول الرقمى

برامج التحول الرقمى
برامج التحول الرقمى

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه يجرى حاليا الانتهاء من تطوير مركز خدمة عملاء مدينة المنيا.

 

وأضاف الشهاوى أن هذا التطوير يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بسرعة تنفيذ برامج التحول الرقمى وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور وذلك من خلال رفع كفاءة المنشأت والعنصر البشرى وتوفير كافة الخدمات بصورة اليكترونية.


وأكد الشهاوى عمل الشركة على استمرارية الخدمة وتحسينها وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى
 

وفي سياق آخر ..أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتياز محطتى مياه على باشا  المرشحة بمطاى ومحطة مياه جنوب أبوقرقاص  إجراءات التقييم و الحصول على تجديد شهادة TSM بنجاح.

وقال إن محطة "مياه على باشا" تبلغ طاقتها الإنتاجية ٤٠٠ ل/ث، تخدم مدينة وقرى مطاى، وتبلغ طاقة محطة "جنوب قرقاص" ٦٠ ل/ث تخدم قرى الفكرية وسفاى.

وأكد الشهاوي في بيان للشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأشار إلى حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة مضيفا أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن الشركة تسعى لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوى، ضمن توجيهات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

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