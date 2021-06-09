«التخطيط»: 30 وزارة تطبق منهجية خطط البرامج والأداء فى إعداد الموازنات

كشف الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، عن تحول 30 وزارة إلى منهجية "خطط البرامج والأداء فى إعداد الموازنات"، مشيرا إلى أنه خلال العام المالي (17/2018): تم إعداد أول نموذج موحد لإعداد موازنة البرامج والأداء بحيث يتم توحيد عملية الإعداد، وطبقت 6 وزارات موازنات البرامج والأداء هي (التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، متابعا أن العام المالي 18/2019 شهد تطبيق 10 وزارات جديدة موازنة البرامج والأداء هي (التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، التجارة والصناعة، التنمية المحلية، البيئة، الصحة والسكان)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 16 وزارة، ومع إعداد برنامج عمل الحكومة بالاعتماد على منهجية "خطط البرامج والأداء" ارتفع عدد الوزارات إلى 22 وزارة.

وأضاف مساعد الوزيرة، خلال استعراض جهود الوزارة في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك تحديات تواجه إعداد الموازنة العامة للدولة خاصةً فيما يتعلق بالاعتماد على النظم التقليدية لإعداد الموازنة العامة للدولة، وعدم المرونة في النقل بين الأبواب والبنود المالية، حيث يقوم نظام إعداد الموازنة الحالي على رصد المدخلات من موارد مالية وطاقة بشرية وبنية أساسية ولا يقيس مردود استثمار تلك المدخلات على تحقيق أهداف الدولة.

وأشار حلمي إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، منها: إطلاق المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تتضمن 3200 مؤشر لقياس أداء كافة البرامج التنموية منها 380 مؤشر لقياس الأثر الاستراتيجي للبرامج المتضمنة في برنامج عمل الحكومة (18/2019- 21/2022)، علاوةً على إصدار تقرير "حصاد مرحلة البناء"، الذي يتضمن بيانات تفصيلية عن المشروعات المنفذة في كافة قطاعات الدولة، بهدف تفعيل المتابعة اللاحقة من خلال التأكد من بدء دخول المشروعات المنتهية الخدمة، واستفادة المواطنين منها بشكل مباشرة (تم إرسال نسخة إلى مجلس النواب الموقر في دورته السابقة)، وكذا إصدار "خطة المواطن الاستثمارية" لـ 27 محافظة، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية وتوطين أهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة البرامج والأداء.

وأضاف أنه بهدف الإصلاح المؤسسي لمنظومة البرامج والأداء، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 2019 في شأن موازنة البرامج والأداء، والذي نص على تشكيل وحدة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ "خطة البرامج والأداء".

وخلال العام المالي (19/2020) أوضح حلمي أن عدد الوزارات التي طبقت البرامج والأداء بلغ 30 وزارة، وتم عقد أكبر برنامج تدريبي (بالتعاون مع مجلس النواب الموقر في دورته السابقة) على "استمارة موحدة" تتضمن كافة البيانات المتعلقة بأدنى برنامج تشغيلي (عملية استثمارية/نشاط جاري) لكل برنامج فرعي، وكذا كافة البيانات المتعلقة بكل برنامج رئيسي وفرعي لكل جهة، استفاد منه 1760 موظف في دواوين عموم الوزارات والجهات التابعة والمديريات الخدمية بالمحافظات، من خلال 200 ساعة تدريبية.

كما تم إصدار "وثيقة المؤشرات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة"، بهدف متابعة وقياس الأداء الحكومي، من خلال مستهدفات رؤية مصر 2030 والتقارير الدولية ذات الصلة (تم إرسال نسخة أولية إلى مجلس النواب الموقر في دورته السابقة)، وبهدف نشر ثقافة الأداء بين المواطنين والتوعية بحجم الإنجازات المحققة، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة البيانات الخاصة بالبرامج التنموية، تم إطلاق تطبيق "شارك 2030"، الذي يعد همزة الوصل مع المواطنين، من خلال ربط البرامج التنموية بأهداف التنمية المستدامة.