المدن الصناعية المتخصصة.. حلم أصبح حقيقة بتوجيهات من الرئيس السيسي

7 سنوات من الانجازات

حقق قطاع التنمية الصناعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة من الإنجازات في قطاع المدن الصناعية المتخصصة، التي كانت حلمًا، ووضعت مصر على خارطة العالم اقتصاديًا .

ومن أهم تلك المدن التي تم إنشاؤها، 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان تم افتتاحها، وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع.

هذا إلى جانب افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعيةبنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض، وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة، وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

كما يجري حاليًا إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي، على أن تكون منطقه متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فدانًا، وتم الانتهاء من 65٪ من الإنشاءات.