‏جلسة مباحثات موسعة بين وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان بالخرطوم (صور)

عقد وزير الخارجية ‎سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.



جاء ذلك في مُستهل زيارة وزير الخارجية، ووزير الموارد المائية والري، إلى السودان.

جانب من الاجتماع

قضية سد النهضة

يأتي ذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة.

ومن المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، فضلًا عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.

يأتي هذا فيما اجتمع السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، بـ"فرانسواز دوماس" رئيسة لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، و"جويندال رويال"، نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية، بحضور السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير عاصم حنفي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر.



وتناول اللقاء مناقشة التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة، لا سيما التنسيق بين البلديّن إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية ومنطقة الساحل الإفريقي.



من جانبهما، أشاد النائبان الفرنسيان بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، كما تناولت المباحثات آخر المُستجدات المُتعلقة بسد النهضة، حيثُ عرض نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية عناصر الموقف المصري الداعي لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم وشامل حول ملء وتشغيل السد بشكل يُراعي حقوق ومصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.