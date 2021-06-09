الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سيدتين وإصابة أخرى في حادث سير بالقليوبية

جثة
جثة

لقت سيدتان مصرعهما، وأصيبت أخرى، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم، أثناء عبورهما الطريق أعلى كوبري قليوب، وجرى نقلهما للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي باصطدام سيارة لسيدتين أثناء عبورهما الطريق السريع بمطلع كوبري قليوب، مما تسبب في مصرعهما.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع كل من "فاطمه.ح.م.م"، 39 عاما، ربة منزل، و"نبيله.م.ن" 38 عاما، ربة منزل، ومقيمين عرب النجدي، مركز قليوب، وإصابة "هويدا.إ.م" 45 عاما، ومقيمة عرب النجدي.

جرى نقل الجثتين والمصابة لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 
وفى سياق متصل تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين بينهم أب وأانه في حملة أمنية مكبرة على بؤر الاتجار في المخدرات والسلاح بدائرة مركز طوخ ومدينة شبرا الخيمة.

 وأسفرت الحملة عن ضبط 4 أسلحة نارية خرطوس وعدد من الطلقات و500 جرام هيرويين. 
تحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق وطلبت بسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

 

القليوبية حادث تصادم مصرع واصابة مصرع وإصابة 3 مصرع

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