«الإحصاء»: 5٫4% زيادة فى كمية الإنتاج السمكى.. و«المزارع» فى المرتبة الأولى

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي كمية الإنتاج السمكى بلغت 2 مليون طن عام 2019 مقابل 1٫9 مليون طن عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5٫4%.

واحتلت المزارع السمكية المرتبة الأولى من حيث الإنتاج فـقد بلغت نسبته 79٫7% يلـيه الإنتــاج بالبحيرات بنسبة 10٫8% ثم الإنتــاج بالمياه البحرية بنسبة 4٫9% فالمياه العذبة بنسبة 3٫8%، وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0٫8% من إجمالى الإنتاج.

وبلغ إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية 1٫62 مليـون طن عام 2019 مقابل 1٫54 مليون طن عام 2018 بنسـبة زيادة قدرها 4٫9% عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المزارع السمكية .

وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتاج السمكي مجموعة الأسماك العظمية (بلطى ، بورى ، دنيس ، قاروص ، موسى ، مرجان...) بنسبة 98٫0% يليها الأصناف الأخرى والقشريات ( جمبرى، كابوريا،..) بنسبة 0٫8٪ لكل منهما يليها الرئويات (قواقع ومحار) بنسبة 0٫2% ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط) بنسبة 0٫1% لكل منهما من إجمالى الإنتاج السمكى.

وبلغ إنتاج الأسماك بالمشروعات القومية الجديدة ( للاستزراع السمكى) بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ من الأسماك البحرية 250 طنا، ومن الأسماك المياه العذبة 1800 طن، وبلغ إنتاج الجمبرى 844 طنا.

كما بلغ الإنتاج من الزريعة بالمزارع السمكية ببركة غليون من الدنيس 0.2 مليون زريعة ومن القروص 1 مليون زريعة و من الجمبرى 250 مليون زريعة، فيما قدر الإنتاج من الجمبرى بالمزارع السمكية بمزرعة الديبة بغرب بورسعيد 102 طن.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الإنتاج السمكي في مصر تخطت الربع تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية لتسجل 299,7 مليار جنيه، حيث بلغت 14,5 مليار جنيه خلال عام 2010 مقابل 16,8 مليار جنيه خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 15,9%.

وسجلت قيمة الإنتاج السمكي في مصر 17,6 مليار جنيه خلال عام 2012 بنسبة ارتفاع قدرها 4,8% عن عام 2011، وبلغت 19,6 مليار جنيه عام 2013 بنسبة ارتفاع قدرها 11,4% عن عام 2012، وسجلت 22,3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 13,8% عن عام 2013، وبلغت 23,4 مليار جنيه عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4,9% عن عام 2014، وسجلت 32,3 مليار جنيه عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 38% عن عام 2015، وبلغت 43,8 مليار جنيه عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 35,6% عن عام 2016، وسجلت 48,3 مليار جنيه عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 10,3% عن عام 2017، وبلغت 61,1 مليار جنيه عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 26,5% عن عام 2018.