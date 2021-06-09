رفع 300 طن مخلفات صلبة وتركيب وصيانة 145 كشاف إنارة بالمنيا

تابع العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا ، الأعمال والجهود المبذولة على ارض الواقع بقرى واحياء المنيا، لرفع كفاءة العمل مؤكدا على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال هشام الضوى رئيس قرية بنى أحمد الغربية ان قسم البيئة بالقرية قام برفع ما يقرب من 300 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وفى قطاع الإنارة تم تركيب 64 كشاف و لمبة ليد جديدة وصيانة 81 أخرى وشد اسلاك بطول 770 متر لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرية والتوابع لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا، وكذلك الحفاظ على سلامة المواطنين من السرقات والسير فى طريق امن ومضيئة ،تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث ليلا.

كما قامت الوحدة المحلية بقريه تله بالاستمرار رفع المخلفات والتراكمات اليوميه من جميع أنحاء دائرة الوحدة المحلية من نقاط التجميع وذلك برئاسة محمد محمود رئيس القرية وأحمد قنديل المشرف العام على أعمال النظافه والمشرفين وعمال النظافه بمعدات الوحدة المحلية وتم نقل المخلفات والتركمات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي للمحافظة على البيئة من انتشار الأمراض والأوبئة والمظهر العام، فضلا عن استمرار أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بقرية بهدال.

وأضاف محمود حسين رئيس حى شمال المدينة أنه تم عمل حملة نظافة مكثفة بشارع بورسعيد تم خلالها رفع الأتربة من على جانبى الطريق ورفع المخلفات والقمامة فضلا عن رفع نقاط التجمع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، مشيرا إلي مواصلة أعمال التجميل بشارع الكورنيش واستكمال أعمال الدهانات والبلدورات لإظهار المظهر الحضارى للمدينة.

وأوضح عماد محمود رئيس قرية البرجاية بمواصلة أعمال التجميل بمدخل قرية البرجاية من الطريق الزراعى، مؤكدا على مواصلة أعمال بالتجميل لإظهار مداخل القرية بالصورة اللائقة.

كما واصلت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان جهودها المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة والانارة بالقرية والتوابع حيث تم رفع ما يقرب من 10 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع خلال الفترة الليلية وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، كما واصل قسم الإنارة بالقرية أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بالقرية والتوابع حيث أكد المهندس عبد التواب حسن عبد الغنى رئيس قسم الإنارة أنه تم تركيب 20 كشاف بسور المخرج بماقوسة وتم العمل لاستكمال تركيب وإصلاح الكشافات المعطلة بالقرية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار عرفات عبدالله رئيس حى وسط المدينة إلى أنه تم رفع ما يقرب من 15 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، كما افاد حمادة جمعة بمواصلة قسم البيئة بدمشير أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

حملات للنظافة والتجميل بقري المنيا

حملات للنظافة والتجميل بقري المنيا

حملات للنظافة والتجميل بقري المنيا

حملات للنظافة والتجميل بقري المنيا