بالأرقام.. إنجازات هيئة التنمية في عهد الرئيس السيسي

بعد عقود من المعناه

حققت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في هيئة التمية الصناعية، عددًا من الإنجازات في قطاع الأراضي الصناعية خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستهدفت هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وتم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%، وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:

-المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: باجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.

-المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد(جنوب الرسوة): باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج

-المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.

-المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

وقالت وزيرة التجارة الصناعة، نيفين جامع، استكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي:

-مجمع مرغم 2 بالإسكندرية بإجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

-مجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.

-المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا بإجمالي عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.

-المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف بإجمالي عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.

-المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر بإجمالي عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.

-المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية بإجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.

-المجمع الصناعي بغربجرجابسوهاج بإجمالي وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

هذا ويجري حاليًا الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات "أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم"، بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات "الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث".