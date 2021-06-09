بحوزته بندقية.. القبض على مسجل خطر قبل تشاجره مع آخرين بالمطرية

تمكن رجال مباحث القاهرة اليوم الأربعاء، من القبض على مسجل خطر بحوزته بندقية قبل تشاجره مع آخرين بالمطرية.

و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، حيازة مسجل خطر لسلاح ناري واعتزامه التشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بمنطقة سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص لوجود خلافات بينهما، كما أقر بتحصله على السلاح الناري من أحد الأشخاص بالقليوبية.

وبأخطار اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير امن العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وتحرير محضر بالواقعة، و إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات

- مهام قطاع الأمن العام

ويتولى قطاع الأمن العام عددا من المهام الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها، وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وكذلك وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحا.