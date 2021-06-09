«مبادرات وخطوط مباشرة».. كيف أدارت الدولة أزمة العالقين خلال جائحة كورونا؟

جهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية فى إدارة ملف العالقين المصريين بمختلف دول العالم بعدما فرضته الجائحة من قيود على حركة السفر والانتقالات منذ مطلع العام الماضى، حيث استطاعت الدولة المصرية إعادة واستقبال نحو 80 ألف مصري بالخارج خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، نتيجة لجهود مشتركة بين الجهات المعنية.

ومع انتشار وباء كورونا المستجد، عملت وزارة الهجرة على اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للحفاظ على المصريين العالقين في مختلف دول وكان من بين تلك الإجراءات ما يلي:

1- التواصل مع سفير الكويت بالقاهرة لتنسيق عودة المصريين من حاملي الإقامات:

تم التواصل مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت، بعد إجراء فحص PCR، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

2- تخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في المملكة السعودية:

تم التواصل مع السيد / وزير الطيران المدني لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية (مصر للطيران) وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 9 مارس وحتى 24 مارس، بواقع ٣ رحلات يوميا بخط سير القاهرة - جدة – القاهرة، وأيضا رحلة يوميا بخط سير القاهرة - المدينة – القاهرة، وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض و الدمام والقصيم وأبها.

3 - التواصل وتنسيق الجهود نحو حل أزمة المصريين العالقين في مطار الأردن:

تم التواصل مع السيد سفير الأردن بمصر، لمتابعة قضية نحو مائتين من المصريين العالقين بمطار الأردن، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حل الأزمة بالتنسيق الجانب الأردني.

4 - التواصل والتنسيق لإعادة ما يقرب من 3000 من المصريين عالقين بالسودان:

حيث نجحت وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المصرية والسودانية وتعاون منظمات المجتمع المدني في عبور ونقل 1900 طالب ومواطن مصري ممن كانوا عالقين على المعابر مع السودان، بعد العديد من الاستغاثات التي وصلت لوزارة الهجرة بوجود صعوبات تحول دون عودتهم إلى مصر نظرًا لتوقف جميع الرحلات بسبب كورونا.

5- التواصل والتنسيق لتيسير تغيير المصريين بالخارج موعد عودتهم لمصر قبل 19 مارس:

تم التواصل مع وزير الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجاري.

تم التواصل مع وزير الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 وحتى يوم 31 مارس الجاري.

6 - التواصل مع الجهات المعنية بمصر والمغرب لعودة فريق عمل شركة السويس للحاويات:

تم التواصل مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب ووزارة الطيران المدني المصرية، لتنسيق عودة 8 عاملين بشركة السويس للحاويات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ما ساعد في تنفيذ طلب عودتهم في أقل من 24 ساعة.

7 - حل مشكلات الحالات الإنسانية:

التواصل والتنسيق مع رموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة.

8- عودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس:

نجحت وزارة الهجرة في التنسيق لعودة 37 مصريًا عالقًا بدولة تونس وهم في زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة، وذلك بالتنسيق مع الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، والذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس.

9- التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم:

وفيما يتعلق بالمعتمرين المصريين الذين انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة، تم التنسيق مع السلطات السعودية لإعفاء للمعتمرين التي انتهت تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة إلى وطنهم خلال المدة النظامية لموسم العمرة، من الآثار القانونية والالتزامات المالية المرتبة على تأخرهم أو انتهاء تأشيراتهم، شريطة التقدم إلى وزارة الحج والعمرة بطلب الإعفاء وذلك من خلال الموقع الإلكتروني eservices.haj.gov.sa.

10- تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن:

التنسيق مع وزير الطيران المدني المصري السيد/ محمد منار تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن، وذلك بعد أن طالبت رموز الجاليات المصرية وممثلين العمل الأهلي تجميع الأعداد من كل الولايات، وذلك لرصدها وتأكيدها وإرسالها لوزارة الطيران المدني التي ستنسق بدورها خط طيران لنقلهم إلى الوطن.

11- تسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة:

التنسيق مع السلطات البريطانية ووزير الطيران المدني المصري لتسيير رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة تحديدًا من مطار "جاتويك"؛ لإعادة المصريين العالقين في المملكة المتحدة، وبالفعل تم تسيير طائرتين يوم 26 مارس الماضي.

12- وزيرة الهجرة في بث مباشر للإجابة على كافة الاستفسارات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج:

حرصت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على التواصل مع أبناء مصر حول العالم، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

13 – إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان "خلينا سند لبعض":

إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان "خلينا سند لبعض" بين أرجاء الجاليات المصرية في الخارج، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، عقب قرار وقف الطيران الاستثنائي وعودة المصريين بالخارج، ولاقت قبول كبير لدى ابناء الجاليات المصرية في الخارج.

14- التواصل مع قداسة البابا تواضروس الثاني لمساعدة مصريين عالقين بسبب كورونا:

في إطار رعاية ومتابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لكافة الجاليات المصرية بمختلف دول العالم فقد تواصلت وزيرة الهجرة، مع قداسة البابا تواضروس الثاني عقب تلقي استغاثات عدد من المصريين العالقين بدولة كينيا، لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين هناك نظرا لعدم وجود جالية مصرية في كينيا، وبدوره، تواصل الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا مع المصريين العالقين ووفر لهم سبل الدعم إضافة إلى مساعدات مالية، وأرقام أشخاص يتواصلون معهم لتنفيذ مطالبهم وتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة وحتى استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المصريين بالخارج مرة ثانية.

15- التنسيق مع الجهات المعنية لعودة مصريين عالقين في مختلف الدول:

قامت وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعودة مصريين عالقين بعدد من الدول كما يلي:

- ماليزيا ومالديف واندونيسيا "بالي"، عقب تواجدهم في رحلات سياحية وتم تعليق الطيران خلال تواجدهم بهذه الدول.

تشاد نيجيريا كينيا وذلك لتواجدهم في رحلات عمالة طارئة.

- أوكرانيا والتنسيق لعودة عدد من الطلاب بعد وقف الدراسة بها.

- السعودية عودة العالقين من المصريين المعتمرين أو من كان في زيارة.

"نورت بلدك".. المصريون العائدون المتضررون من أزمة كورونا

تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من انتشار فيروس كورونا، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة "نورت بلدك"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، مما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

حيث طرحت الوزارة استمارة إلكترونية بعنوان "نورت بلدك" على الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، كما تم توزيعها على العائدين من الخارج خلال فترة الحجر بالمدن الجامعية، مما أعطى فرصة كبيرة لعدد أكبر من العائدين لملئ الاستمارة.

وخلال العمل في إطار مبادرة "نورت بلدك"، تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعم العائدين من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة، وكذلك مع وزارات الطيران والتنمية المحلية والتعليم العالي ومؤسسات الدولة المصرية.

وفي أولى نتائج المبادرة، فقد تم توفير فرص عمل لـ 23 مصريًا الذين احتجزوا في ليبيا، فجاء تنسيق السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، للإعلان عن إتاحة فرص عمل للـ ٢٣ مصرياً العائدين مؤخراً من ليبيا، والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء من خلال إلحاقهم بالمشروعات الانتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

كما وقعت السيدة وزيرة الهجرة والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار؛ وأحد المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والشركة، لتوفير فرص عمل وتشغيل للعمالة من المصريين العائدين من الخارج، كوسيلة من ضمن الوسائل التي تعمل عليها وزارة الهجرة لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج بسبب تأثر الدول التي كانوا يعملون بها في إطار المبادرة.

ووفقا للبروتوكول، فإنه تم توفير فرص عمل للعائدين من الخارج من أبناء محافظة الغربية محل المشروعات المملوكة للشركة وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" والتي تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها.

وفي فبراير من العام 2021 إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "أصلك الطيب"، بهدف لإشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من منطلق التنسيق بين كافة المبادرات المجتمعية ووضعها تحت بوتقة واحدة لتعظيم أوجه الاستفادة منها في هذه إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد 10 مشروعات بالقرى المستهدفة يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، توجيه الدعم لها، كذلك العمل على إدراج عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة "حياة كريمة".

كما أطلقت الوزارة مبادرة «مصرية بـ 100 راجل»، والتي تهدف لتنفيذ إستراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا، وإشراك نماذج من المرأة المصرية بالخارج في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية بالخارج؛ تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج؛ لدمج المصريات بالخارج ضمن مبادرة "أصلك الطيب" المعنية بمشاركة المصريين بالخارج، في تطوير القرى المصرية.