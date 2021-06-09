المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تستجيب لشكاوى المواطنين

وردت أحد شكاوي المواطنين بحي المقطم على الصفحة الرسمية للمنطقة الجنوبية وجاء مفادها، استفسار عن تطوير ورصف بعض الطرق والشوارع الهامة بنطاق حى المقطم إلى جانب، مطالبته بتطوير منطقة السوق بشارع 9 ومنع تجمع سيارات النقل الچامبو والسوزوكي بجوار السوق.

وعلى الفور وبعد العرض على المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وجهت، العميد محمود أبو بكر بالرد على الاستفسارات وتنفيذ حملات فورية لرفع جميع المخالفات المشار إليها ومتابعة ماتم بشأن تطوير ورفع كفاءة الشوارع السابق ذكرها فى الشكوى.

وقام حى المقطم بقيادة العميد أحمد أبو بكر بتنفيذ عدة مكبرة حملات بنطاق السوق بشارع 9 ، وأشار إلى أن شارع 17 يجرى به حاليا مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى من قبل الجهاز التنفيذى بقطر 1000 مم، وكذلك بالشوارع الجانبية مطلع كريم بنونة، والجزء من البداية يحتاج إلى رفع كفاءة أما باقى الطريق كانت به شروخ وقامت شركة النصر بإصلاحه أما الجزء الأول، يتم رصفه مع الحى الخامس من قبل شركة النصر خلال ثلاثة أشهر من الآن.

وأوضحت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ أن شارع 9 جارى به الان عمل رسومات وتصميم لتطوير من حيث الرصف والإنارة لزهو بمظهر حضارى.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن منطقة السوق تقع على شارع 9 قد قام الحى بعمل سور من الخرسانة والجزء العلوى من الحديد لمنع الباعة الجائلين من التعدى على الشارع وجارى استكمال بعض الملاحظات للسوق نفسه، وأما بالنسبة لتجمع بعض سيارات الجامبو السوزوكى بجوار السوق مما يسبب الإزعاج وتعطيل الحركة المرورية وتشويه المظهر العام فقد أكد حى المقطم بأنه تجرى حاليا حملات مكثفة لمنع هذه السيارات من الوقوف بهذه الأماكن.