زيارات ميدانية.. كيف دعمت وزارة الهجرة الجاليات المصرية بالخارج؟

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الزيارات التي قامت بها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الي الجاليات المصرية بالخارج بهدف الوقوف على حل مشكلاتهم والازمات التي يواجهوها في إطار حرص الدولة المصرية على رعاية المصريين بالخارج، وذلك خلال تقريرا لها لعرض إنجازات الوزارة منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة في الـ 19 من سبتمبر لعام 2015م، وهي تعمل على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم، حتى أصبحت الظهير الحكومي لوزارات الدولة.

زيـــارات خارجيــــة

قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالعديد من الزيارات الخارجية بهدف التواصل المباشر مع الجاليات المصرية في الخارج للوقوف على احتياجاتهم، والتعرف على مشاكلهم وبحث سبل وضع حلول لها، تحمل معها "حكاية وطن " يبنيه أبناؤه في الداخل والخارج:

- توجهت وزيرة الهجرة في 7/11/2015 إلى الكويت لبحث قضية ‏‏المواطن المصري الذي توفى إثر مشاجرة مع مواطنين كويتيين بالكويت، ‏والتقت هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، لحفاظ الحقوق ‏الكاملة للمواطن المصري أحمد عاطف الذي توفي في الحادث.‏

- توجهت السفيرة نبيلة مكرم إلى السودان، لبحث ملابسات حجز سلطات الأمن ‏‏السودانية لمجموعة من ‏الطلبة المصريين بالثانوية العامة السودانية بدعوى ‏تسريبهم ‏لامتحانات الثانوية السودانية، وإنهاء حجز ‏الطلبة المصريين.‏

- توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في ‏‏12/2/2016، بصحبة مندوبين من وزارتي الإسكان ‏والاستثمار ‏ومندوب من البنك المركزي، للقاء الجالية المصرية ‏في نيويورك، للترويج ‏لمشروع قناة السويس الجديدة، وتسهيل ‏التواصل بين أبناء مصر بالخارج ‏والجهات الحكومية في مصر‎ ‎.‎

‏- أجرت وزيرة الهجرة زيارة للكويت ‏للاطمئنان على المواطن المصري "‏وحيد ‏محمود"، بمقر المستشفى ‏التي يتلقى فيها ‏علاجه للاطمئنان على حالته، نتيجة لهذه الزيارة أحالت جهات التحقيق الكويتية المسئولة عن قضية ‏المواطن الي جناية، كما أمرت بإجراء تحليلات على الجاني، والاتفاق على اجراء التأمين الصحي الشامل له مع وزيرة العمل الكويتية.

- زارت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيوزيلندا للاطمئنان على أحوال أسر شهداء حادث كرايستشيرش الإرهابي، وقدمت واجب العزاء لأهالي الشهداء، بعد ما تم دفن جثث الضحايا، وقالت إنه كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم كافة الدعم لهم وللمصابين أيضًا، والتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها في الخارج.

- نظمت السفيرة نبيلة مكرم، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لحضور الحفل السنوي للشبكة المصرية للسرطان بولاية كالفورنيا، بجانب لقاء المصريين هناك.

- توجهت السفيرة نبيلة مكرم إلى ألمانيا لحضور فعاليات المؤتمر العالمي لمؤسسة "الأديان من أجل السلام" في نسخته العاشرة تحت شعار "رعاية مستقبلنا"، المنعقد بمدينة "لينداو" الألمانية، في إطار اختيار سيادتها كأحد الشخصيات المؤثرة الممثلة التي تقوم بدور في الدعوة للتسامح، حيث شهد المؤتمر مشاركة 100 دولة وحضور 900 ممثل ديني، وممثلين رفيعي المستوى لحكومات دول العالم، والأمم المتحدة، ومؤسسات أهلية، وممثلين من المجتمع المدني، وكبار الشخصيات والنشطاء في مجال نشر التسامح الديني.