الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد زيادة المصروفات.. شكوى لرئاسة الوزراء ضد مدارس النيل بالشيخ زايد

مدارس النيل
مدارس النيل

قبل بداية العام الدراسي الجديد ومع فتح التقديمات نشبت الخلافات بين أولياء الأمور وإدارات مدارس النيل فى مختلف الفروع، وذلك بسبب زيادة المصروفات الدراسية.

أولياء الأمور بفرع الشيخ زايد قرروا الخروج عن الصمت وتقديم شكوى لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم وكان نصها كالتالى:

مقدمه لسيادتكم أولياء امور طلاب مدرسة النيل المصرية فرع الشيخ زايد.. إيماءً للمنشور المرسل من إدارة المدرسة بخصوص زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2021-2022 غير المبرر نسجل اعتراضنا ورفضنا التام جملة وتفصيلاً لنسبة الزيادة المقررة، حيث إنها تخالف النسبة التي تم إعلامنا بها عند التقديم وهي نسبة 5% لسنوات النقل و10% للسنوات المرحلية.

"وحيث إن النسبة غير مقبولة ولا يقابلها أي تميز في الخدمات المقدمة، بل على العكس تم إلغاء اعتماد كامبريدج بما يخالف ما تم التأكيد عليه عند التقديم للعام الدراسي 2020-2021 وما هو موثق بإعلانات المدرسة على موقعها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن تلك النسبة تقارب 20% وهو مخالف لكل المعمول به والمعلن للزيادات في كل مدارس الجمهورية". 
واستكلموا: توقيت الزيادة كما هو معروف جاءاً في وقت جائحة كورونا والتي اثرت بالسلب على اقتصاد العالم ومستوى دخل الفرد في كل انحاء الكون فليس هناك فرد زاد مدخوله بتلك النسبة في اي من العامين المنصرمين ليكون ذلك مبرر لتلك الزيادة .. ناهيك عن معاناتنا طوال السنة الدراسية لعدم اكتمال المباني والمرافق والمعامل والملاعب للمدرسة وضعف مستوى المدرسين وترك عدد كبير منهم العمل خلال العام الدراسي مما اثر على مستوى الطلاب.

واختتموا شكواهم: لذلك نرجو مراعاة ما سبق والتراجع عن الزيادة ورجوع النسبة إلى ما كان متفقًا عليه والتزام إدارة المدرسة بتعهداتها واتفاقاتها مع أولياء الأمور كما نحترم نحن جميع التزاماتنا تجاه المدرسة.
ويقول أولياء الأمور المتضررين إن المصروفات للصف الأول الابتدائي كانت 33 ألفًا ولكنها فجأة أصبحت 42 ألفًا و500 جنيه أما باقى الصفوف كانت 36 ألفًا وأصبحت 42 ألفًا و500 جنيه أيضًا.

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مواقع التواصل قدم بداية مجلس الوزراء أمن جديد التزام

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بعد زيادة المصروفات.. شكوى لرئاسة الوزراء ضد مدارس النيل بالشيخ زايد

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